AMP.- Tailandia.- El Parlamento de Tailandia tumba la enmienda constitucional para reducir el poder de la monarquía

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Tailandia ha rechazado este miércoles la enmienda constitucional presentada por la organización Diálogo para la Reforma de la Ley de Internet (iLaw) que buscaba reducir el poder de la monarquía, lo que podría provocar un aumento de las protestas contra el Gobierno.



Los diputados, en vez de eso, han aprobado formar una comisión constitucional que estudiará la reforma de la Carta Magna sin pararse a enmendar aquellos artículos que versen sobre la monarquía y su poder institucional en Tailandia.



La hoja de ruta defendida por la organización --enmienda que contaba además con el apoyo de los activistas y manifestantes que han protagonizado fuertes protestas durante los últimos meses en Bangkok-- no ha logrado hacerse con los apoyos necesarios en el Senado.



Según informaciones del diario 'The Bangkok Post', la reforma ha obtenido 212 votos a favor y 138 en contra, además de 369 abstenciones. En vez de eso, el proyecto de ley presentado por el Gobierno ha logrado 647 votos, incluidos los de 176 senadores. Solo tres senadores han votado a favor de la propuesta de iLaw.



Esta enmienda, vista por muchos como la más democrática, insta a reformar todos los artículos de la Carta Magna, incluidos aquellos relacionados con la monarquía. Por contra, los dos textos aprobados este miércoles instan a la formación de una comisión que será la encargada de redactar una nueva Constitución, siempre y cuando no introduzca cambios a los artículos sobre la Casa Real.



Los manifestantes, que ya habían salido a la calle hace dos días de cara a la votación, siguen demandando una reforma de la monarquía, por lo que han amenazado con volver a las calles hasta que sus demandas sean satisfechas. Entre sus peticiones está, además, la dimisión del primer ministro, Prayuth Chan Ocha.



La decisión del Parlamento se produce después de que miles de personas se concentraran frente a la Cámara en el marco de una nueva ola de protestas que ha dejado unas 50 personas heridas.



"La votación muestra que la mayoría de los miembros del Parlamento han preferido dejar el poder en manos de una dictadura feudal en vez de luchar por las demandas de la gente", ha lamentado Free Youth, un grupo de activistas.



"Se puede prever que la nueva Constitución no reflejará los deseos de la gente porque la reforma de la monarquía no será siquiera discutida en la comisión constitucional", ha dicho.



PROTESTAS



Los activistas tailandeses, que habían convocado protestas a lo largo de la jornada para rechazar la decisión del Parlamento, han suspendido las marchas en la intersección de Ratchaprasong, previstas para las 20.30 a pesar de la desaprobación por el rechazo a la enmienda.



Antes de abandonar la zona, no obstante, los manifestantes han realizado una pintada en la fachada de la comisaría de la Policía. Poco antes, los agentes habían alertado de que cualquier intento de acceder a la comisaría sería contrarrestado con una "fuerte respuesta".



Yingyos Thepchamnong, portavoz de la Policía, ha indicado que los manifestantes tenían la intención de reunirse en la zona y luego dirigirse a las dependencias, que se encuentran justo al lado. Sin embargo, los agentes antidisturbios ya se encontraban desplegados en la zona.



"Cualquier acción que provoque daño a las propiedades del Gobierno se considera una violación de la ley. Los que la vulneren se toparán con duras medidas en concordancia con nuestra autoridad y deber. Quiero recalcar esto", ha insistido Yingyos.



Este mismo miércoles, un defensor de la monarquía ha sido detenido por presentarse en una de las protestas con una pistola y munición. Kasidit Leelamuktanan, de 35 años, ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad tailandesas, si bien ha asegurado que el arma era para "defenderse".



El sospechoso ha sido trasladado a una comisaría de Tao Poon, donde ha sido acusado de posesión ilegal de armas y munición. La Policía presentará cargos en su contra.

