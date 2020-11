AMP.- Cvirus.- Biden lamenta que EEUU estará "atrasado" en la gestión de la pandemia por la falta de contactos con Trump

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado este miércoles que Estados Unidos se quede "atrasado" en la gestión de la pandemia porque su transición hacia la Presidencia no puede materializarse debido a la negativa del actual mandatario, Donald Trump, a reconocer su derrota.



"Pronto vamos a estar atrasados semanas y meses", ha censurado Biden, argumentando que el intercambio de información es "fundamental" para implementar y distribuir la vacuna contra la COVID-19 en el país norteamericano, ha informado la CNN.



Durante una mesa redonda con trabajadores de primera línea, Biden también ha ejemplificado que su equipo no conoce con exactitud las existencias de equipos de protección personal y que, en general, su equipo de transición no tiene la información necesaria para prepararse para enfrentar la pandemia desde el primer día.



Previamente, Rick Bright, un miembro del equipo para luchar contra la pandemia de coronavirus de Biden, ha asegurado que la falta de contacto con la Administración Trump les está "retrasando".



Bright ha confirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN que el equipo de transición de Biden no ha mantenido "ningún contacto oficial" con el Ejecutivo de Trump y se ha referido específicamente a los planes de distribución de la vacuna contra la COVID-19.



"No hemos podido sentarnos con la Administración Trump en absoluto para entender qué planes hay sobre la mesa, dónde hay huecos, dónde se necesita ayuda y cómo podemos asegurarnos de que hay un traspaso sin problemas después del 20 de enero", ha dicho, haciendo hincapié en que "la mayor parte de estas vacunas se administrarán después de esa fecha".



Así, ha puntualizado que el equipo del demócrata no quiere "dar marcha atrás, reescribir un plan, arreglar los huecos comunicativos ni hacer nada". "Queremos seguir funcionando lo más rápido y eficientemente posible para asegurarnos de que los estadounidenses puedan recibir la vacuna a medidas que estén disponibles", ha remachado, insistiendo en que la Administración Biden "estará preparada desde el día uno".



Estados Unidos vive una situación de bloqueo institucional derivada de las elecciones del 3 de noviembre, cuyo ganador proyectado es Biden. No obstante, Trump se niega a conceder la victoria al candidato demócrata a la Casa Blanca, argumentando que en las elecciones se cometió "fraude".



El país norteamericano ha registrado en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y computa este miércoles más de 161.000 positivos, con lo que contabiliza 11,3 millones de contagios en términos globales. Las víctimas mortales por la COVID-19 en suelo estadounidense se elevan a 248.687.

