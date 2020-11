0-2. Brasil enlaza cuarto triunfo y golpea de nuevo a Uruguay en Montevideo

El jugador Martín Cáceres (d) de Uruguay disputa un balón con Richarlison de Brasil hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar entre las selecciones de Uruguay y Brasil en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Matilde Campodonico

Montevideo, 17 nov (EFE).- Un gol de Arthur y otro de Richarlison, ambos en la primera parte, le bastaron a Brasil para sumar otros tres puntos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 tras vencer a Uruguay por 0-2.

De esta forma, el actual campeón de América ganó una vez más en Montevideo, como lo hizo en el camino hacia Sudáfrica 2010 y hacia Rusia 2018.

Además, los dirigidos por Adenor Leonardo Bachi, 'Tite', volvieron a ser una piedra en el zapato de Óscar Washington Tabárez, quien desde que comenzó su segundo ciclo al frente de la Celeste, en 2006, nunca les pudo ganar.

Sin Luis Suárez y Matías Viña tras contraer covid-19, 'el Maestro' puso al joven lateral Agustín Oliveros y al atacante Darwin Núñez en el once inicial.

El entrenador de Brasil, por su parte, apostó por Arthur Melo, quien junto a Éverton Riveiro y Renan Lodi fue una de las figuras del campo.

En la primera parte y con una trepada por la derecha, Gabriel Jesus generó la primera jugada de peligro, que fue bien resuelta por el portero Martín Campaña.

Uruguay, decidido a jugar en campo rival, respondió antes de los cinco minutos con una combinación entre Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, quien desparramó al lateral Danilo y sacudió el poste horizontal con un potente disparo.

Desde allí, la Celeste comenzó a ser más que su rival y se aproximó en varias oportunidades a la portería defendida por Ederson Moraes.

Un cabezazo de Edinson Cavani, que pasó cerca, fue una de las opciones generadas por un equipo que movió bien la pelota en el centro del campo y presionó con efectividad la salida de su rival.

Sin embargo, cuando parecía que Uruguay se sentía más cómodo que Brasil, fue la Verdeamarela la que abrió el tanteador.

El reloj marcaba 33 minutos, Roberto Firmino bajó la pelota para Arthur, el centrocampista de la Juventus disparó desde afuera del área, el balón se desvió en José María Giménez y el visitante festejó el primer gol de la noche.

Con el 0-1 en el tanteador, el viento se puso a favor de Brasil y los de 'Tite', no perdonaron. A los 35 Firmino avisó y a los 40 Richarlison, con un buen cabezazo, sentenció.

Golpeado por un marcador que minutos atrás era impensado, Uruguay fue en busca del gol pero el palo se lo volvió a negar, esta vez ante un remate de Diego Godín.

En la segunda parte, Brasil manejó los hilos del partido y Uruguay prácticamente no generó peligro.

Las constantes trepadas de Renan Lodi por izquierda, un tiro libre de Éverton Riveiro y la velocidad de Richarlison complicaron a la defensa celeste.

Tabárez probó con cambios y mandó a la cancha a Brian Rodríguez, Mauro Arambarrí y Jonathan Rodríguez, pero la situación no solo no mejoró sino que empeoró.

A los 69 y luego de una revisión del VAR, Cavani vio la roja por una fuerte entrada a Richarlison y Uruguay se quedó con 10 jugadores.

Desde allí y hasta el final, el partido no tuvo mayores emociones y se fue con un marcador de 0-2. Con ese resultado, Brasil continúa liderando las eliminatorias, ahora con 12 puntos sobre igual cantidad de disputados.

Uruguay, por su parte, quedó con seis enteros luego de ganar dos juegos y perder otros dos.

- Ficha técnica:

0. Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Agustín Oliveros; Nahitan Nández, Lucas Torreira (m.59, Brian Rodríguez), Rodrigo Bentancur (m.59, Mauro Arambarri), Nicolás de la Cruz (m.69, Jonathan Rodríguez); Darwin Núñez y Edinson Cavani.

Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.

2. Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Douglas Luiz (m.90, Bruno Guimaraes), Arthur, Éverton Riveiro (m.90, Lucas Paquetá); Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Richarlison (m.69, Everton Sousa).

Seleccionador: Adenor Leonardo Bachi, 'Tite'.

Goles: 0-1: m.33, Arthur. 0-2: m.45, Richarlison.

Árbitro: El chileno Roberto Tobar. Amonestó a Douglas Luiz, Marquinhos, José María Giménez, Nahitan Nández, Jonathan Rodríguez y Martín Cáceres. Además, expulsó a Edinson Cavani.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, jugado en el estadio Centenario, de Montevideo.