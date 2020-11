Von der Leyen y Sánchez hablan por teléfono sobre el plan de recuperación

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre europea celebrada el pasado mes de septiembre en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / Archivo

Bruselas, 17 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han mantenido una conversación telefónica sobre el plan de recuperación que España debe presentar a Bruselas para recibir los fondos comunitarios de apoyo tras la pandemia.

"Muy buen intercambio con Pedro Sánchez sobre el plan de recuperación y resiliencia de España. Hablamos sobre inversiones y reformas", escribió el lunes por la noche la política alemana en su perfil de la red social Twitter.

Añadió que Madrid y Bruselas trabajarán "juntos" para garantizar que el fondo de recuperación de la Unión Europea "genera empleos en la economía verde y digital y hace más fuerte a Europa".

Sánchez también se refirió anoche a la conversación telefónica en su cuenta de Twitter.

"Esta tarde he mantenido una productiva conversación telefónica con Ursula von der Leyen. He informado a la presidenta de la Comisión Europea de los progresos del Gobierno de España en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, así como de las consultas con los agentes sociales", afirmó el mandatario.

La llamada entre Sánchez y Von der Leyen se produjo el mismo día que Polonia y Hungría vetaron el acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027 y la decisión sobre los recursos propios para financiarlo.

Este bloqueo podría retrasar más allá del 1 de enero de 2021 la entrada en vigor no solo de las cuentas plurianuales (dotadas con 1,074 billones de euros), sino también del fondo de recuperación, ya que la decisión sobre los recursos propios es imprescindible para emitir la deuda con la que se captarán los 750.000 millones del fondo.

Esta decisión tiene además que ser ratificada por los Parlamentos nacionales antes de poder ir a los mercados, con lo que las emisiones podrían comenzar ya entrado 2021.

La Comisión prevé que empiecen a principios de verano, por lo que las ayudas -de las que España es segunda beneficiaria, con unos 140.000 millones de euros- llegarían a los países en el segundo semestre, según explicaron recientemente fuentes comunitarias.

También el lunes, el presidente del Gobierno español reunió en la Moncloa a los agentes sociales para constituir la mesa de diálogo social para la recuperación, la transformación y la resiliencia, que servirá para regular el diálogo con patronal y sindicatos en torno al plan de recuperación español. EFECOM

