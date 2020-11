VÍDEO: Cultura.- Francisco Brines, Premio Cervantes 2020: "Lo importante es que la poesía sea de los que la leen"

17/11/2020 El poeta valenciano se reúne con amigos y familiares en su casa para celebrar que se le ha otorgado el Premio Cervantes 2019, en la partida de l'Elca, Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 17 de noviembre de 2020. El ministerio de Educación, Cultura y Deporte comunicó ayer a Brines que en él había recaído el Premio Cervantes 2019, dotado con 125.000 euros. Como reconocimiento a toda su labor poética, Francisco Brines fue distinguido previamente con el Premio Nacional de las Letras, que otorga el Ministerio de Cultura. CULTURA Jorge Gil - Europa Press



El poeta valenciano Francisco Brines ha celebrado la concesión del Premio Cervantes 2020 convencido de que "lo importante es que la poesía sea de los que la leen". El autor, de 88 años, ha citado a los medios de comunicación en su casa de la partida de Elca, en la localidad valenciana de Oliva, su lugar de nacimiento, para brindar por el galardón con una copa de vino, "el elixir de los poetas", ha comentado.



Allí, desde un balcón y acompañado por la directora de la Fundación Francisco Brines, Àngels Gregori, ha asegurado que "es un logro haber hecho con la poesía un canto diverso a otros pero que ha llegado, como han llegado también los versos de Berceo, César Manrique y Ausiàs March". A este último lo ha calificado como "el máximo poeta de toda España en la época medieval".



Asimismo, ha aseverado que cuando ayer conoció que se le había otorgado el Cervantes se acordó de su madre. "Las madres suelen cobijar las extravagancias de los hijos y entonces que aceptara en el asentimiento lo que yo hacía, que era poesía, indicaba que estaba en lo cierto", ha apuntado.



Brines ha hablado también sobre el libro en el que trabaja, titulado 'Donde muere la muerte', y ha hecho gala de su humor cuando se le ha preguntado si podía desvelar algo del contenido. "No" --ha contestado el veterano escritor provocando las risas de los asistentes--, al tiempo que ha comentado que tiene que "arreglar algunas cosas de prosa para incluirla" y que son "prosas líricas".



"La poesía es una poesía conviviente, porque yo siempre escribo la poesía para mí, como lector, y por lo tanto la recibo como lector, como creador y como lector, pero pensando siempre en los lectores que llegarán a ella", ha manifestado. "Yo creo que lo importante es que la poesía sea de los que la leen, así que estáis condenados a leerla", ha agregado entre risas.



"NO SOY UN NADADOR DE AGUAS BRAVAS"



Cuando se le ha interrogado por si acudirá a recoger el galardón, ha comentado que quizás pero que no lo sabe por su estado de salud. "Mi salud es como es y yo no soy un nadador de aguas bravas", ha apostillado.



Por último, ha expresado su satisfacción por que los ciudadanos de Oliva reciban este galardón también como algo suyo. "En parte así es porque yo también me alegro de todo lo que surge en Oliva, a un deportista, un músico, un escritor etc. por lo tanto, si yo tengo esa necesidad de aplaudir un premio que ellos obtengan también este premio importante ha caído en uno de ellos".



Precisamente, el alcalde de Oliva, David González, ha expresado el "orgullo" que supone para la población el Premio Cervantes, ya que en la localidad se sienten "muy unidos" al poeta, "una persona bondadosa y humilde". "El Cervantes es un premio a Paco, a su obra, pero también a la ciudad de Oliva", ha aseverado.



El primer edil ha destacado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que Brines está "delicado de salud" pero conserva "intacto su sentido del humor". "Hablar con él es como hablar con un libro abierto sobre poesía y sobre la vida".



González ha remarcado que la concesión del galardón es "aún más simbólico si cabe" al cumplirse el 60 aniversario de la publicación de 'Las brasas', al tiempo que ha confiado en que esta distinción suponga "un impulso importante" para la Fundación Francisco Brines, el legado que él ha querido dejar a su pueblo.



