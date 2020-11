Ventas minoristas de EE.UU. aumentan a menor ritmo en seis meses

(Bloomberg) -- Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron en octubre al ritmo más lento en seis meses, lo que sugiere que los consumidores están cada vez más vacilantes en medio de una pandemia en expansión y la falta de nuevos estímulos federales.

El valor de las ventas totales aumentó 0,3% respecto del mes anterior, cuando se registró un aumento revisado a la baja de 1,6%, según mostraron el martes las cifras del Departamento de Comercio. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas proyectaba un aumento de 0,5%. Excluyendo autos y gasolina, las ventas subieron 0,2%, en comparación con las estimaciones de un crecimiento de 0,6%.

Un impulso más débil en el gasto del consumidor, que representa dos tercios de la economía, indica que el crecimiento podría desacelerarse más bruscamente tras el avance récord del tercer trimestre en el producto interno bruto. Noviembre y diciembre podrían ser más difíciles debido a que estados y ciudades están volviendo a imponer restricciones sobre el servicio de comidas en lugares cerrados y negocios no esenciales para contener un avance desenfrenado del coronavirus, mientras que las esperanzas de un estímulo fiscal adicional este año se desvanecen y la incertidumbre se cierne sobre las políticas del Gobierno.

Los futuros de las acciones estadounidenses y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron después de los datos. Otros datos publicados el martes entregarán lecturas adicionales sobre la economía de Estados Unidos, incluida la producción industrial de octubre y la confianza de las constructoras de viviendas para noviembre.

Las moderadas cifras del Gobierno son posteriores a sólidos resultados trimestrales de dos grandes minoristas dados a conocer el martes: las ventas comparables de Home Depot Inc. y Walmart Inc.

El informe de las ventas minoristas proporciona una instantánea de la actividad en octubre: 8 de las 13 principales categorías minoristas disminuyeron, lideradas por ropa y artículos deportivos y tiendas de hobbies. Los minoristas online, que incluyen proveedores como Amazon.com Inc., registraron el mayor aumento, de un 3,1%.

Ventas de restaurantes

Los restaurantes y bares registraron el primer descenso desde el punto más álgido al inicio de la pandemia en abril, una señal de que el clima más frío desalienta a los consumidores a acudir a restaurantes al aire libre, lo que mantuvo a muchas empresas a flote durante el verano.

Las llamadas ventas del grupo de control, a menudo un indicador más confiable de la demanda subyacente, aumentaron un 0,1% con respecto al mes anterior, sin cumplir los pronósticos. Esa cifra excluye los servicios de alimentos, los concesionarios de automóviles, las tiendas de materiales de construcción y las estaciones de gasolina.

Si bien las ventas minoristas generales aumentaron 5,7% con respecto al año anterior, varias categorías permanecen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, incluidas las estaciones de servicio, las tiendas de ropa y los restaurantes.

Los datos apuntan a una moderación del gasto al comienzo del cuarto trimestre a medida que los casos de coronavirus aumentan en todos los estados de EE.UU., lo que llevó a algunos, incluidos California y Nueva Jersey, a emitir nuevas restricciones. Otras regiones han pausado las reaperturas totales.

