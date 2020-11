Sudán del Sur.- Kiir dice que las conclusiones del diálogo nacional serán incluidas en la Constitución de Sudán del Sur

01/01/1970 Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha destacado este martes que las conclusiones de la conferencia de diálogo nacional serán incluidas en la Constitución y ha afirmado que "representa la visión de un sector amplio de la sociedad".



Kiir ha resaltado durante la ceremonia de cierre de la conferencia que "no hay duda de la legitimidad de este proceso", según ha informado la emisora Radio Tamazuj. "Necesitamos recordar que lo que se ha producido en este proceso debe ser armonizado con el proceso de creación de la Constitución, contemplado en el acuerdo de paz", ha sostenido.



"El acuerdo de paz no es simplemente una parte integral de nuestra Constitución, es en sí mismo nuestra ley fundamental y todos los otros procesos, incluido el diálogo nacional, deben ser reconciliados con él", ha argumentado el presidente sursudanés.



Por su parte, el copresidente del Comité de Diálogo Nacional Angelo Beda ha pedido a Kiir que "incluso las resoluciones controvertidas (pactadas durante la conferencia de diálogo) sean aplicadas".



El proceso ha estado marcado por la ausencia del antiguo líder rebelde y actual vicepresidente primero, Riek Machar, y el presidente del Movimiento Democrático Nacional (NDM), Lam Akol, quienes argumentan que el acuerdo de paz de 2018 está por encima de estas reformas. En este sentido, han reclamado la aplicación de todos sus puntos.



La conferencia, que arrancó el 3 de noviembre, ha dado su apoyo a un sistema federal con una vuelta a la división territorial de 32 estados y a un límite de dos mandatos en la Presidencia, según el acta de conclusiones, recogido por la emisora sursudanesa Eye Radio.



Los delegados han señalado que en el país debe existir un sistema presidencial con dos vicepresidentes y han recalcado que el presidente podrá ocupar el cargo únicamente durante dos mandatos, de cinco años. Por el momento no está claro si Kiir, quien accedió al cargo tras la independencia en julio de 2011 pero que ha estado al frente del país desde 2005, podría presentarse a las elecciones. La actual Constitución no fija límites a los mandatos.



Asimismo, los delegados han respaldado el traslado de la capital a la ciudad de Ramciel, en el estado de Lagos, y a donde quería llevarla el histórico líder sursudanés John Garang, quien fue el primer presidente de la Región Autónoma de Sudán del Sur durante varias semanas en 2005, antes de su muerte en un accidente de helicóptero, tras lo que fue sucedido por Kiir.



VUELTA A LOS 32 ESTADOS



Por otra parte, han apostado por un sistema en el que los gobiernos de los estados tengan autonomía administrativa y política del Gobierno federal, al tiempo que han apoyado la vuelta a la división territorial en 32 estados, según criterios de población, territorialidad, viabilidad económica y capacidades técnicas.



El asunto de los estados fue ya uno de los asuntos más espinosos antes de la formación del Ejecutivo de unidad, debido a las diferencias entre Kiir y el antiguo líder rebelde Riek Machar en lo relativo a la división territorial del país africano y en los últimos meses ha sido apuntado como uno de los catalizadores de un repunte de los enfrentamientos intercomunitarios.



Cuando Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, el país contaba con diez estados. En 2014, cuando el actual conflicto ya había comenzado, Machar pidió dividir el país en 21 estados, tras lo cual Kiir volvió a trazar el mapa y dividió Sudán del Sur en 28 estados, que posteriormente se convirtieron en 32.



El país cuenta en estos momentos con diez estados y tres áreas administrativas especiales que conforman el país --Abyei, Gran Pibor y Ruweng--, una partición derivada del acuerdo de paz de 2018, si bien Machar se mostró en desacuerdo con esta división, especialmente en lo relativo a las áreas administrativas.



Sudán del Sur cuenta desde el pasado 22 de febrero con un Gobierno de unidad resultado del acuerdo de paz entre el Gobierno de Kiir, con buena parte de los grupos rebeldes, entre ellos el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) liderado por Machar, quien en la actualidad es vicepresidente primero del país.



Sin embargo, aún quedan algunos puntos importantes pendientes para la aplicación del acuerdo de paz, incluidos la unificación y despliegue de las fuerzas de seguridad conjuntas y la reconstitución del Parlamento, organismo que estará a cargo de poner en marcha las reformas acordadas en 2018 entre las partes.