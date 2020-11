Senado chileno rechaza inhabilitar a exministro por gestión de las protestas

Militante de la derechista Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez (Imagen, C) asumió a finales de julio y renunció como ministro el pasado 3 de noviembre, minutos después de que la Cámara de Diputados lo suspendiera temporalmente de su cargo por la polémica gestión de las protestas sociales y de un paro camionero que en agosto pasado amenazó el abastecimiento del país. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- El Senado de Chile rechazó este lunes una acusación constitucional contra el exministro del Interior Víctor Pérez, que le enfrentaba a una inhabilitación por cinco años para ejercer funciones públicas, por su manejo de las protestas en el país.

La Cámara Alta desestimó los tres capítulos contenidos en la acusación constitucional, presentada por miembros de la oposición una semana después de que un agente del cuerpo policial de Carabineros lanzara al cauce vacío de un río a un menor que se estaba manifestando en Santiago el pasado 2 de octubre, un incidente que despertó críticas de diversos organismos internacionales de derechos humanos.

Militante de la derechista Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez asumió a finales de julio y renunció como ministro el pasado 3 de noviembre, minutos después de que la Cámara de Diputados lo suspendiera temporalmente de su cargo por la polémica gestión de las protestas sociales y de un paro camionero que en agosto pasado amenazó el abastecimiento del país.

"Ninguno de los cargos presentados son válidos jurídicamente", señaló en su argumentación el senador oficialista Manuel José Ossadón.

Por su parte, el también senador Felipe Kast afirmó que "ninguna de las acusaciones es correcta".

La oposición al Gobierno no logró coordinar a todos sus parlamentarios y, teniendo 24 votos disponibles en el hemiciclo, lograron un máximo de 17 votos en solo uno de los capítulos discutidos durante la jornada.

Francisco Huenchumilla, senador opositor y militante de la Democracia Cristiana, señaló que "se niega a colgar en la plaza pública" a un ministro que estuvo tres meses en el cargo, imputándole responsabilidades históricas.

Acusado de no haber aplicado la ley en materia de orden público, vulnerado el principio de igualdad ante la ley y renunciado al control jerárquico sobre la Policía, Pérez se enfrentaba cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, sean o no de votación popular.

La senadora demócrata-cristiana Ximena Rincón manifestó que el exministro "no fue capaz de actuar con el mismo criterio frente a manifestantes igualmente legítimos", haciendo alusión al trato que recibió el gremio de transportes en comparación con las protestas sociales de la capital.

A Pérez le tocó enfrentar una huelga que paralizó 2.000 vehículos en las carreteras del país, generando desabastecimiento de gasolina y productos básicos en algunas regiones del sur, además del cierre de puertos marítimos y más de 50 cortes de rutas que conectan la capital con la zona austral de Chile.

Se trata al menos de la octava acusación constitucional impulsada por la oposición durante el segundo mandato no consecutivo de Sebastián Piñera, de las que hasta ahora solo ha prosperado la de Andrés Chadwick, también responsable de la cartera de Interior y quien el pasado diciembre fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por su gestión durante los primeros días del estallido social.

Las protestas contra la desigualdad que comenzaron en octubre de 2019 supusieron las crisis social más grave desde el fin de la dictadura militar (1973-1990), dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con incendios y saqueos.