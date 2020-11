Sánchez dice que con Biden se abren "expectativas muy positivas" y espera "la mejor relación con un socio privilegiado"

El PNV pide en el Senado una "participación directa y efectiva en Europa" como "pequeña nación con vocación europeísta"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden "se abren expectativas muy positivas no solo para Europa sino para la población de Estados Unidos y para el mundo", y ha dejado claro que espera tener "las mejores relaciones tanto a nivel bilateral como europeo con un socio privilegiado y estratégico".



Así lo ha afirmado en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia. Sánchez ha reconocido implícitamente que aún no ha hablado con el presidente electo, al señalar que le ha felicitado en redes sociales y públicamente.



Además, en un momento en que el presidente saliente Donald Trump se niega a iniciar el traspaso de poder, ha confiado en que haya "una transición lo más cómoda posible" porque es importante que la administración que tome posesión el 20 de enero tenga "todo el conocimiento y toda la fuerza para poder encarar la emergencia sanitaria" y su impacto económico y social.



De hecho, ha aprovechado para transmitir su solidaridad con el pueblo estadounidense ante una "situación muy grave", ya que "está sufriendo las mayores tasas de contagios y el mayor número de fallecidos en esta segunda ola".



"CUATRO AÑOS COMPLEJOS Y DIFÍCILES"



Sánchez no ha dado pistas de por dónde irá la relación bilateral con Biden y, tal como le había preguntado la senadora, se ha centrado en destacar el compromiso de Biden con la relación trasatlántica, lo que considera "una buena noticia para España y la UE tras cuatro años complejos y difíciles con la administración saliente" que ha llevado a la revisión de acuerdos comerciales y a la imposición de aranceles a productos importantes para España.



También ha puesto el foco en la visión que Biden tiene de la relación entre Estados Unidos y Reino Unido y de cuál debe ser la relación de este país con la UE tras el Brexit.



En el ámbito multilateral, ha recalcado que Biden anunció en campaña que Estados Unidos volverá al Acuerdo de París contra el cambio climático, algo "primordial" para un gobierno como el español; que quiere recuperar el acuerdo con Irán para reducir y controlar su energía nuclear y que quiera que Estados Unidos permanezca en la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Así, ha confiado en que en esta nueva etapa sea posible "reforzar la principal lección que ha dejado la pandemia", que es que ante los retos globales "no hay fronteras" sino "interdependencia" y que hay que reforzar los organismos multilaterales "que por desgracia estos años se han visto debilitados por la principal potencia mundial que es Estados Unidos".



En concreto, ha confiado en que Estados Unidos tenga "un papel determinante" para ayudar a los países de renta baja y renta media (los iberoamericanos) a tener acceso a financiación en el contexto de la emergencia sanitaria, ya sea a través del BID, de la ONU o de otros organismos.



El acceso a esta financiación, ha dicho, es fundamental para hacer frente a la "resaca" de la pandemia que ya se vive en fenómenos como las migraciones. Además, ha aprovechado para hacer una reivindicación del apoyo español al multiteralismo.



PNV PIDE PARTICIPACIÓN DE EUSKADI EN LA UE



La senadora, por su parte, además de criticar la era Trump y expresar su confía en el futuro, ha hecho un llamamiento a que en este contexto la UE se reforme profundizando su democracia interna, yendo a una "federalización pragmática" donde se reconozca a los sujetos políticos con voluntad y personalidad propia como es Euskadi".



Beltrán de Heredia ha hablado de Euskadi como "una pequeña nación que siempre ha tenido visión y vocación exterior europea y europeísta", así que ha pedido que pueda tener, conforme a sus competencias, "una participación directa y efectiva en Europa" con el apoyo del Gobierno central. Sus palabras han levantado un murmullo en la Cámara pero no han recibido respuesta de Sánchez.

