Sánchez cree que con Biden se reforzará el multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al pleno del Senado, donde responderá a varias preguntas sobre las cuentas públicas, este martes en Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid, 17 nov (EFE).- El jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, consideró este martes que con el próximo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, será posible trabajar por reforzar el multilateralismo como única vía para afrontar los grandes retos que afectan al mundo.

En un mundo en el que "no hay fronteras sino interdependencia, es preciso reforzar todos los mecanismos multilaterales que desgraciadamente se han visto debilitados por la principal potencia mundial", dijo hoy Sánchez en una intervención en el Senado español.

Según el jefe del Ejecutivo español, los últimos cuatro años han sido "complejos" con la Administración del todavía presidente, Donald Trump, quien ha revisado los acuerdos comerciales internacionales y ha sacado a Estados Unidos del Pacto de París, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del acuerdo nuclear con Irán, recordó.

Por contra, Biden ya ha anunciado su vuelta a la lucha contra el cambio climático, al acuerdo nuclear y a las buenas relaciones con la comunidad internacional y la Unión Europea. "Las expectativas son muy positivas, no solo para Europa sino para la sociedad estadounidense también", dijo Sánchez.

Para el presidente del Gobierno español, Estados Unidos puede "jugar un papel determinante" en algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo como son la gestión y control de la pandemia o el acceso a la financiación para países de renta media, especialmente en Iberoamérica.

España "siempre ha querido consolidar el espacio multilateral" que, en definitiva, es “liderazgo compartido, es eficacia, y es tener en cuenta que no existen fronteras”, remarcó Sánchez.