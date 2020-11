Salud.-La ablación es más eficaz que los medicamentos para el tratamiento inicial de la fibrilación auricular

01/06/2011 corazón, diagnóstico cardiaco MADRID SALUD ESPAÑA EUROPA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE IMAGEN CARDÍACA



Los investigadores de la Clínica Cleveland han descubierto que la ablación con criobalón como tratamiento inicial para la fibrilación auricular es más eficaz que el tratamiento estándar actual con medicamentos, según publican en la revista 'New England Journal of Medicine'.



La fibrilación auricular es el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes con esta afección tienen episodios intermitentes de fibrilación auricular, denominada fibrilación auricular paroxística, que eventualmente puede progresar a fibrilación auricular persistente.



Los pacientes con fibrilación auricular tienen de cinco a siete veces más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que la población general, y también puede provocar insuficiencia cardíaca. Por lo general, la fibrilación auricular paroxística se trata primero con fármacos anti-arrítmicos; sin embargo, las mejoras en la seguridad y eficacia de la ablación han llevado a un mayor interés en la ablación como terapia inicial antes de usar fármacos.



Una de estas modalidades de ablación es la ablación con criobalón en la que el médico inserta un globo lleno de nitrógeno líquido para congelar el tejido cardíaco que está causando los latidos cardíacos irregulares.



El ensayo STOP AF FIRST estudió a 203 pacientes con fibrilación auricular paroxística, no tratados previamente con medicamentos, durante el transcurso de un año en 24 centros de Estados Unidos. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir ablación con catéter de criobalón o medicamentos de atención estándar. A los 12 meses, el 75 por ciento de los pacientes con ablación estaban libres de fibrilación auricular sin tratamiento adicional en comparación con el 45 por ciento de los pacientes con medicamentos.



"Estudios anteriores han demostrado éxito en el uso de la ablación en las primeras etapas de los pacientes con fibrilación auricular, pero este es el primero en estudiar la ablación como terapia inicial en las primeras etapas del proceso de la enfermedad de FA y los resultados pueden indicar un cambio en la forma en que pensamos sobre el tratamiento", señala Oussama Wazni, jefe de sección de electrofisiología y estimulación en la Clínica Cleveland e investigador principal del estudio.



"Una intervención temprana con ablación puede mantener a los pacientes libres de fibrilación auricular por más tiempo y evitar que la enfermedad progrese a una fibrilación auricular más persistente", añade.