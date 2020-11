Portaltic.-Twitter introduce Fleets, los 'tuits' temporales que caducan tras 24 horas

16/11/2020 Fleets POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



MADRID, 17



La red social Twitter ha lanzado este martes de forma global una nueva función en su plataforma llamada 'Fleets' que permite publicar 'tuits' temporales que se eliminan tras 24 horas, un formato bastante similar a las 'Historias' de Instagram.



El objetivo de 'Fleets' es que las personas se sientan más cómodas para unirse a conversaciones en Twitter, ya que con este formato lo que publican estará disponible sólo durante unas horas y no de forma permanente, según ha informado el director de Diseño de la compañía, Joshua C. Harris, en un evento 'online'.



Los 'fleets' aparecerán en la parte superior de la plataforma en forma de círculos y para ver los de otros los usuarios, tan solo hay que pasarlos deslizando el dedo de derecha a izquierda en la pantalla del dispositivo, o simplemente seleccionando en la pantalla.



Al crear un nuevo 'fleet' los usuarios pueden añadir textos, imágenes de fondo y vídeos, aunque también es posible citar 'tuits' a través de esta nueva función, donde también se podrá añadir texto y emoticonos.



Asimismo, los usuarios que creen un nuevo 'fleet' podrán comprobar las personas que lo han visto, y cualquier usuario que conteste a un 'fleet' abrirá una conversación privada con su creador.



La compañía ha señalado que por el momento la nueva función no avisará a los usuarios si otras personas han llevado a cabo una captura de pantalla de su 'fleet', aunque ha afirmado que está trabajando en ello.



MENSAJES DE VOZ Y 'SPACES'



Twitter comenzó a probar en junio una nueva función en su aplicación de iOS que permite a los usuarios compartir 'tuits' de voz de hasta 140 segundos. Algunos autores la han empleado para mostrar una pequeña parte de su próximo audiolibro e incluso algunos cantantes han publicado algunos segundos de sus próximas canciones.



Ahora la compañía ha confirmado que ha iniciado las pruebas de una nueva función en Brasil que permite a los usuarios enviar mensajes de voz a través de los mensajes directos.



Twitter recibió críticas tras anunciar los 'tuits' de voz por no haber pensado en la accesibilidad para personas sordas o con problemas auditivos y, por ello, la compañía ha afirmado que está trabajando para añadir transcripciones tanto en los 'tuits' de voz como en otros formatos a partir del próximo año.



Asimismo, Twitter está trabajando en una nueva función llamada 'Spaces' con la que los usuarios podrán comunicarse por voz directamente con otra persona o un grupo de personas.



La compañía ha señalado que con esta nueva función busca crear espacios íntimos en los que los usuarios se sientan "seguros y cómodos". Por esa razón, Twitter probará primero esta nueva herramienta con un grupo muy pequeño de personas que suelen ser víctimas de abuso en la plataforma: las mujeres y grupos marginados, para conocer su 'feedback' sobre la función y después lanzarlo a más usuarios.