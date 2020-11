Portaltic.-Oppo X 2021, un concepto de móvil enrollable desarrollado bajo la estrategia '3 + N + X' de la compañía

17/11/2020 Oppo X 2021, móvil con pantalla enrollable POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OPPO



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Oppo ha celebrado este martes la segunda edición de su evento anual Inno Day 2020, donde ha compartido tsu visión de futuro, basada en la estrategia '3 + N + X', y ha mostrado nuevos conceptos de producto, que incluyen una nueva generación de gafas de realidad aumentada y un concepto de smartphone con pantalla enrollable.



Bajo el lema 'Leap into the Future' ('Salto al Futuro'), el evento se ha centrado en esta ocasión en la era del Internet de la Experiencia (IoX), es decir, la convergencia de las cosas más allá de las simples conexiones.



En este marco, Oppo ha presentado su estrategia de desarrollo '3 + N + X'. La compañía conjuga con ella un ecosistema integrado para la vida inteligente de los usuarios basado en tres proyectos de desarrollo (hardware, software y servicios tecnológicos).



Este desarrollo se traduce en la actualidad en una distribución diaria de 1.700 millones de aplicaciones, de 330 millones de servicios y 280 millones de de usuarios activos que interactúan cada día con sus servicios.



Asismimo, el ecosistema se sustenta en las capacidades que desde la compañía creen esenciales (N) y en las que lleva años trabajando, como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la privacidad multimedia y la interconectividad.



En lo que respecta a 'X', la Oppo recoge las tecnologías que los hace destacar y diferencia, entre las que se citan la tecnología flash de carga rápida. Precisamente, la compañía ha anunciado novedades con la tecnología SuperVooc, lanzada por primera vez en 2014. A partir del 12 de diciembre, iniciará la comercialización de cargador mini de 50W.



Este evento también ha sido el marco de presentación de las últimas innovaciones de la compañía en realidad aumentada, como las Oppo AR Glass 2021, con un diseño ergonómico, similar al de unas gafas de sol, y con un peso un 75 por ciento inferior al del modelo del año pasado. Con este equipo, la compañía mejora rendimiento de la CPU y la GPU en un 40 por ciento.



Estas gafas acercan los contenidos al usuarios de una pantalla de 90 pulgadas. Gracias a los 21 marcadores que sitúa en cada mano, que captura el cristal para identificar el movimiento y coordinarlo con el objeto, el usuario adquiere un control e interacción fluidos con interfaces virtuales.



Este equipo se complementa con una plataforma de AR, con aplicaciones enfocadas a la educación, el juego y el entretenimiento, y que conforman un ecosistema que Oppo quiere potenciar. Por ello, ha anunciado el lanzamiento el próximo año de un programa para desarrolladores, que contará con apoyo técnico y de socios de la compañía.



Dentro de este ecosistema, también ha presentado Oppo CybeReal, una aplicación de AR que calcula en tiempo real el espacio para entender el mundo real, y que ofrece localización espacial de alta precisión.



La compañía también ha presentado el smartphone' Oppo X 2021, un concepto de teléfono que destaca por su pantalla OLED enrollable, que puede extender el tamaño de las 6,7 pulgadas hasta las 7,4. Una vez extendido, el papel muestra un efecto continuo.



Este concepto se basa en un motor propio, con en una estructura de 'dos placas en una', que contribuye a deslizar el panel de la pantalla. Este diseño, no obstante, mantiene el dispositivo con un grosor reducido de 6,8mm.



En el desarrollo de Oppo X 2021 la compañía ha implementado 122 patentes en total, de las cuales 12 se centran en el mecanismo enrollable de la pantalla del teléfono.