Portaltic.-Github restablece la herramienta youtube-dl para descargar desde YouTube al determinar que no infringe sus protecciones

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



La plataforma de código abierto GitHub ha restituido la herramienta youtube-dl para descargar vídeos de YouTube, que había sido eliminada tras una denuncia por infracción de derechos de autor, al determinar que no evita las medidas de protección de la plataforma.



youtube-dl es un 'software' gratuito utilizado frecuentemente por multitud de servicios que permiten descargar los contenidos de plataformas de vídeo como YouTube o Vimeo, así como convertirlos a diferentes formatos, tanto de vídeo como de audio (mp3).



A finales de octubre, GitHub eliminó esta herramienta de su plataforma, cumpliendo así con las peticiones de la agrupación de las principales compañías de la industria musical de Estados Unidos, la Recording Industry Association of America (RIAA), que denunciaba que evitaba las medidas de protección de YouTube e infringía los derechos de autor.



Ahora, la plataforma de código abierto ha restituido los 'forks' eliminados de youtube-dl y ha destacado que la herramienta permite "acceder a contenidos de maneras que no infringen la ley", mediante usos legítimos como cambiar la velocidad de reproducción de los vídeos para hacerlos accesibles, verificación de datos para periodistas u descargar vídeos de dominio público o Creative Commons.



Asimismo, GitHub ha desestimado la acusación de la RIAA de que youtube-dl evita las medidas de protección de YouTube, que fue el principal motivo de su eliminación, como ha informado en un comunicado.



La plataforma ha tomado esta decisión después de recibir una carta de la Electronic Frontier Foundation (EFF) -una organización que persigue conservar los derechos de libertad de expresión en la era digital-, que argumenta que youtube-dl no infringe el Digital Millennium Copyright Act (DMCA), es decir, la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital.



"youtube-dl no desencripta los vídeos encriptados por tecnologías comerciales de DRM, como Widevine, que se utilizan en servicios de suscripción como Netflix", y por lo tanto no evita las medidas técnicas de protección de YouTube, como ha defendido la EFF.



En el futuro, GitHub ha anunciado que aplicará cambios en la forma en que procesa las peticiones de eliminación en base a la cláusula 1201 de derechos de autor del DMCA, con revisión previa de expertos antes de retirar las aplicaciones, y defenderá los intereses de los desarrolladores en caso de duda.





Te Recomendamos