Portaltic.-Cerca del 30% de los españoles realizará sus compras navideñas de forma 'online' pese al incremento de las estafas

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Este año un 29,5 por ciento de los españoles tiene planeado hacer sus compras navideñas únicamente de forma 'online', a pesar de conocer el incremento de estafas y fraudes por Internet, mientras el 36 por ciento hará la mayoría de sus compras en tiendas físicas.



Con la llegada de la Covid-19 son más las personas que han decidido llevar a cabo sus compras a través de Internet. De hecho, el 44 por ciento de los españoles confirma que sus compras 'online' han aumentado a raíz de la pandemia, según un estudio de la compañía de ciberseguridad McAfee.



El incremento de las compras 'online' también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes y es que en el segundo trimestre de 2020, el equipo de Investigaciones Avanzadas de McAfee encontró 419 nuevas amenazas por minuto, lo que supone un aumento del 12 por ciento respecto al trimestre anterior.



Cerca del 80 por ciento de los españoles considera que habrá un mayor riesgo de delitos cibernéticos durante las Navidades debido a la Covid-19, aunque el 48 por ciento admite que no es algo que le preocupa cuando compra por Internet.



Según el estudio 'Holiday Season 2020: State of Today's Digital e-Shopper', el 48 por ciento de los consumidores señala que, aunque son conscientes de los riesgos cibernéticos, no pretenden cambiar sus hábitos de compra 'online'. Además, únicamente el 11 por ciento de los españoles utiliza soluciones de seguridad para proteger su actividad en Internet.



Asimismo, el 43 por ciento de los españoles afirma que comprueba si las ofertas que recibe a través del correo electrónico son auténticas, aunque casi un 18 por ciento admite que le han estafado hasta 500 euros en compras 'online' durante esta época del año.



DIFERENCIAS GENERACIONALES



El estudio de McAfee también revela que existen diferencias generacionales a la hora de realizar las compras navideñas. Los 'millennials' -nacidos entre 1981 y 1993- son los que más tienen planeado comprar a través de Internet estas Navidades y también son los que más concienciados están con los riesgos de seguridad. Pero esta generación también es la que más dinero ha perdido por estafas 'online', ya que un 11 por ciento ha perdido entre 100 y 200 euros.



Los 'boomers' -nacidos entre 1949 y 1968- son los que más protegen su actividad 'online', concretamente el 32 por ciento, mientras el 64 por ciento de los encuestados de la Generación Z -nacidos entre 1994 y 2010- considera que no existen grandes peligros en Internet a la hora de realizar sus compras.



Por su parte, la Generación X -nacidos entre 1969 y 1980- es la más responsable a la hora de comprobar ofertas 'online' que puedan resultar engañosas, ya que el 53 por ciento comprueba que los descuentos sean de fuentes fiables y auténticas.



REPARTO TERRITORIAL DE LAS COMPRAS 'ONLINE'



La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha son las tres regiones en las que más han aumentado las compras 'online' con la llegada de la Covid-19, mientras las Islas Baleares, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias son las que menos aumento han registrado.



En cuanto a las compras navideñas, La Rioja es la región en la que más se planea hacer compras por Internet con un 80 por ciento, seguida de Ceuta y Melilla (66%) y Murcia (37%).



Además, según el estudio de McAfee, los residentes de Murcia son los que más comprueban si las ofertas que reciben por correo electrónico son auténticas, concretamente un 72 por ciento, mientras País Vasco es la región en la que los usuarios prestan menos atención a las compras 'online', con tan solo un 22 por ciento de los residentes.





Te Recomendamos