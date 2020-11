Pakistán.- El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif es hospitalizado en Reino Unido por "un gran dolor renal"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif, trasladado a finales de 2019 a Londres para recibir atención médica, ha sido hospitalizado nuevamente tras sufrir "un gran dolor renal", según ha informado su hija Maryam Nawaz.



Nawaz ha indicado que Sharif no ha podido participar en una reunión durante la jornada "por un gran dolor renal del que está siendo tratado". "Pediría que se rezara (por él)", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter, sin dar más detalles al respecto.



Fuentes hospitalarias citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han indicado que Sharif ha sido sometido a una serie de pruebas y está recibiendo tratamiento por "piedras en el riñón", si bien se desconoce si su estado ha sufrido un empeoramiento por algún otro motivo.



Los informes médicos del hospital británico en el que fue ingresado mostraron a principios de año que el ex primer ministro paquistaní sufre diversos problemas de salud, incluidos problemas coronarios.



El ex primer ministro fue trasladado a Londres en noviembre de 2019, cerca de tres semanas después de recibir una liberación bajo fianza por motivos de salud tras su condena por corrupción. Sharif ha denunciado en todo momento que son cargos motivados políticamente.



Sharif no ha regresado a Pakistán pese a que el citado permiso ha caducado, lo que llevó al Tribunal Supremo de Islamabad a emitir el 15 de septiembre una orden de arresto contra él por una supuesta violación del permiso para viajar a Reino Unido.



El destacado político, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos, cargos que ha rechazado firmemente.

