OPEP+ estaría dispuesta a retrasar aumento de producción

(Bloomberg) -- Un panel de ministros de la OPEP+ le dijo al grupo que estuviera atento y respondiera a las necesidades del mercado petrolero, después de las discusiones sobre si el aumento de producción planeado para enero debería retrasarse.

El Comité que monitorea el mercado no llegó a dar una recomendación firme sobre si el aumento de la oferta debería continuar según lo programado. Los ministros habían estado discutiendo un retraso de tres a seis meses. Se tomará una decisión final en una reunión ministerial completa del 30 de noviembre al 1 de diciembre.

“Todos los países participantes deben estar atentos, proactivos y estar preparados para actuar, cuando sea necesario, según los requerimientos del mercado”, dijo el panel en su declaración de cierre después de la videoconferencia del martes.

Después de una semana en la que los precios del crudo se recuperaron tras la noticia de los avances de la vacuna contra el covid-19, los ministros expresaron notas optimistas y cautelosas sobre la fortaleza de la demanda mundial.

El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, dijo que podía ver una luz al final del túnel, pero que el mercado tenía camino por recorrer antes de llegar allí. Sus homólogos de Argelia y Rusia hablaron sobre baches en el camino y un invierno incierto, lo que se suma a la impresión de que el grupo está abierto a considerar un retraso.

“Todavía queda mucho camino por recorrer antes de llegar al otro lado del túnel pandémico”, dijo el príncipe Abdulaziz en la sesión de apertura de la reunión virtual del Comité de Monitoreo Ministerial Conjunto de la OPEP+. “Las buenas noticias se vieron contrarrestadas por un aumento de casos en la segunda ola de infecciones” y una avalancha de suministro adicional de Libia.

Debilidad a corto plazo

El grupo de productores, liderado por Rusia y Arabia Saudita, ha estado dando pistas durante semanas de que su plan de agregar casi 2 millones de barriles por día a los mercados petroleros el próximo año puede no ser una buena idea ya que la demanda sigue deprimida.

Desde que el presidente Vladimir Putin dijo por primera vez el mes pasado que estaba abierto a una demora, las perspectivas a corto plazo han empeorado a pesar de la esperanza de la oferta de vacunas a largo plazo. Algunas de las economías más grandes de Europa han vuelto a confinarse para frenar la propagación del virus, mientras que EE.UU. ha registrado un número récord de casos diarios.

Si bien los precios del crudo subieron a US$45 el barril en Londres la semana pasada tras la noticia del avance de la vacuna, siguen siendo mucho más bajos de lo que la mayoría de las naciones de la OPEP necesitan para cubrir el gasto público. También existe el riesgo de que la demanda de petróleo permanezca deprimida durante muchos meses durante el lento lanzamiento de las vacunas.

“El mundo tiene una mejor comprensión de cómo luchar contra la pandemia, las nuevas restricciones tienen un efecto más leve en la demanda y vemos un progreso significativo en el desarrollo de vacunas”, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. “Necesitamos seguir mostrando compromiso con nuestras obligaciones, teniendo en cuenta las incertidumbres actuales y la situación del mercado en medio de la demanda invernal”.

La reunión del Comité del martes fue más breve y menos concluyente de lo que anticiparon algunos delegados de la OPEP+ e incluyó una nota de discordia.

Por segunda vez en poco más de una semana, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al-Mazrouei, expresó reservas sobre la ampliación de las restricciones de suministro a su nivel actual de 7,7 millones de barriles por día. Dijo que no debería haber ninguna decisión hasta que todas las naciones hayan implementado completamente los recortes acordados, según los delegados.

Emiratos Árabes Unidos frenó sus obligaciones con la OPEP en el verano, incumpliendo su objetivo obligatorio, aunque desde entonces ha vuelto a poner la producción en línea. Otros, como Irak y Nigeria, todavía deben importantes “recortes de compensación” por su sobreproducción en meses anteriores.

Situación fluida

Si el aumento de producción planificado sigue adelante y el consumo es más débil de lo esperado, el suministro mundial de petróleo podría superar la demanda el próximo año en un promedio de 1,9 millones de barriles por día, según las conclusiones de un Comité técnico de la OPEP+ que se reunió el lunes. Sin embargo, su proyección de caso base es que el consumo será mayor que la oferta en 2021, agotando las existencias mundiales a un ritmo de 400.000 barriles por día.

Si el grupo pospone el aumento hasta después del primer trimestre de 2021, el Comité concluyó que los inventarios globales disminuirían en 900.000 barriles por día en promedio el próximo año, dijeron los delegados, que pidieron no ser identificados porque la reunión era privada. Posponer ese impulso hasta la segunda mitad de 2021 causaría una reducción promedio de 1,4 millones de barriles por día, dijeron.

“Ahora estamos en una situación en la que las cosas cambian de la noche a la mañana”, dijo el príncipe Abdulaziz en una entrevista con Asharq TV después de la reunión del Comité. “La situación es fluida y, por lo tanto, tomar una posición ahora no es profesionalmente correcto”.

Nota Original:OPEC+ Ready to Act If Needed Amid Talks on Output-Hike Delay (2)

