ONU recluta 40 aerolíneas para entregar vacunas a países pobres

(Bloomberg) -- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, está intentando reclutar a algunos de los mayores operadores de la industria aérea para que ayuden a distribuir una vacuna contra el coronavirus a las naciones más pobres del mundo.

Unicef, que normalmente proporciona ayuda a los niños, organizó el lunes una teleconferencia con cerca de 40 aerolíneas para hacer planes para el transporte aéreo mundial y para identificar qué tareas puede realizar cada parte, según Glyn Hughes, director global del segmento de carga de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), que ayudó a organizar la reunión.

Unicef, que ya es el mayor comprador mundial de vacunas, está liderando los esfuerzos para comprar y distribuir vacunas contra el covid a 92 países con fondos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en inglés), que reúne a gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Otros 80 países de ingresos más altos lo han elegido para adquirir las vacunas que comprarán, extendiendo el plan al 70% de la población mundial.

La convocatoria de las aerolíneas surgió tras los positivos resultados de ensayos de fase avanzada que reportaron Pfizer Inc. y Moderna Inc. para dos vacunas diferentes, dijo Hughes en una entrevista. Ninguna de las dos ha recibido la aprobación para su uso, pero la atención se está centrando en cómo se puede distribuir una vacuna exitosa, especialmente a países con menos recursos que no cuentan con los medios para realizar grandes compras.

Las aerolíneas más grandes

Alrededor de 30 de las aerolíneas de carga más grandes fueron invitadas a participar en la reunión en línea, señaló Hughes. Entre los asistentes estaban especialistas en despacho express como FedEx Corp. y United Parcel Service Inc., y operadores de carga especializados como Cargolux Airlines International SA.

Grupos de aerolíneas con grandes divisiones de carga como Deutsche Lufthansa AG también participaron, junto con aerolíneas de pasajeros con experiencia en el traslado de productos especializados como Virgin Atlantic Airways Ltd. Otros participantes incluyeron operadores regionales de África, Latinoamérica y el sudeste asiático, donde se centrarán en gran medida las labores.

Los esfuerzos iniciales proporcionarán vacunas para cerca de 20% de las poblaciones locales, comenzando con el personal médico y otros grupos clave, y probablemente utilizando vacunas con requerimientos de temperatura menos exigentes, dijo Hughes. En tiempos normales, Unicef suministra más de 2.000 millones de vacunas al año, lo que en 2019 tuvo un valor de casi US$1.700 millones.

Un enorme déficit

IATA estima que se necesitará el equivalente a 8.000 aviones de carga 747 de Boeing Co. con capacidad para 110 toneladas en el transporte aéreo de vacunas en todo el mundo.

La industria cuenta con cerca de 2.000 aviones de carga especializados que generalmente llevan alrededor de la mitad de todos los bienes transportados por aire, mientras que 2.500 aviones de pasajeros están actualmente operando solo en tareas de carga. Pese a todo eso, aún existe un enorme déficit que solo se puede solucionar mediante la apertura de más rutas por parte de los gobiernos, indicó Hughes.

Si bien los operadores de carga se encuentran actualmente en su ajetreada temporada de Navidad para el transporte de productos para minoristas, Hughes dijo que es vital que los aviones estén listos para el próximo año en un período en que, de otra forma, algunos estarían sin operar.

“Lo último que queremos es que los aviones vuelvan al desierto”, dijo.

Nota Original:UN Recruits 40 Airlines to Help Deliver Vaccine to World’s Poor

