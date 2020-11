ONU.- Guterres anima a que en 2021 se dé "un gran salto" hacia la "neutralidad" de carbono

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El próximo año 2021 "debe ser el año en el que se dé un gran salto hacia la neutralidad del carbono" ha subrayado este lunes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por lo que "cada país, ciudad, institución financiera y empresa debe adoptar planes para la transición a las emisiones netas cero para el 2050".



Guterres, que participaba en foro económico de alto nivel, ha señalado que es muy probable que para principios de 2021 los países que representan más del 65 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y más del 70 por ciento de la economía mundial "hayan asumido compromisos ambiciosos en materia de neutralidad de carbono".



En este sentido, ha hecho referencia a las promesas que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y más de 110 países han anunciado para alcanzar la huella de carbono cero, además de China, que tiene previsto alcanzarla antes de 2060.



Estas decisiones envían una señal "clara", y es que "el carbono tienen un precio" y "la época de los subsidios a los combustibles fósiles ha terminado", mientras que debería empezar a ser obligatoria la presentación de informes financieros sobre la exposición a los riesgos climáticos.



"Debemos eliminar gradualmente el carbón. Debemos trasladar la carga fiscal de los ingresos al carbono, de los contribuyentes a los contaminadores", ha subrayado el máximo representante de la ONU, para lo que los gobiernos deben integrar los objetivos de neutralidad de carbono en las políticas económicas y fiscales para transformar la industria, la agricultura, el transporte y el sector energético.



Aunque el objetivo de huella de carbono cero "no será fácil", la pandemia ha demostrado que "podemos pensar en grande y actuar en grande ante una emergencia. Tenemos que tomar decisiones cruciales en las semanas y meses venideros".



Para esto, será necesario trabajar en la mitigación de emisiones en el futuro y en abordar los impactos actuales, así como en la adaptación, a la cual solo se destina una quinta parte de la financiación para el clima, ha lamentado Guterres.



"Esto no sólo es insuficiente, sino que es peligroso. La adaptación no debería ser el componente olvidado de la acción climática", ha enfatizado.



Aunque Guterres ha resaltado la labor de iniciativas como la Alianza Mundial de Inversores en pro del Desarrollo Sostenible y la Alianza de Propietarios de Activos Net-Zero durante su intervención, ha recordado que estas no serán mundiales mientras los países en desarrollo, que necesitan un apoyo "considerable", no estén presentes.



Por último, ha señalado, "necesitamos una transición justa, con capacitación y asistencia para quienes perderán sus empleos o se verán afectados de otras maneras", por lo que ha instado a ser "inteligentes" y a reconocer que esta empresa requerirá financiación tanto privada como pública, pero "se trata de inversiones en un futuro más seguro, próspero y sostenible", ha recordado.

