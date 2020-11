Oficinistas quieren seguir trabajando en casa, pero no a diario

(Bloomberg) -- Los empleados administrativos se están acostumbrando a las ventajas del teletrabajo y esperan que este se mantenga incluso después de que termine la pandemia, pero la mayoría de ellos no están listos para dejar la oficina completamente, según una encuesta realizada por Jones Lang LaSalle Inc.

La mayoría de los empleados quieren seguir trabajando desde casa al menos dos días a la semana, según la encuesta que realizó la firma a más de 2.000 trabajadores en todo el mundo. Solo 26% de los empleados de oficinas quiere trabajar desde casa a tiempo completo después de la pandemia de covid-19.

“La crisis ha revelado una necesidad real de abordar la calidad de vida y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”, dijo por teléfono Marie Puybaraud, directora de investigación global de JLL Corporate Solutions.

La mayoría de los trabajadores también espera que sus jefes respalden sus necesidades de trabajo desde el hogar, como una asignación específica, cobertura de gastos de electricidad e internet y herramientas tecnológicas, según la encuesta.

Las empresas han estado lidiando con la cantidad de espacio físico que necesitan, al tiempo que más empleados se acostumbran a trabajar de forma remota. Las acciones de los principales propietarios de oficinas se han desplomado este año mientras la oferta continúa creciendo en los principales mercados. Un índice de Bloomberg de fideicomisos de inversión en bienes raíces de oficinas ha caído 24% en 2020.

No obstante, el compromiso de los empleados se ha reducido a medida que se prolonga el trabajo desde casa. La mayoría de los trabajadores encuestados estuvo de acuerdo en que la oficina es más propicia para la colaboración, y 66% de los encuestados dijo preferir un modelo híbrido.

“Trabajar desde casa no es una panacea, es difícil, genera factores estresantes completamente diferentes”, dijo Neil Murray, director ejecutivo de JLL Corporate Solutions. “También hay un deseo de volver al sentido de comunidad y creatividad de la oficina”.

Nota Original:Office Workers Want to Keep Working at Home, Just Not Every Day

