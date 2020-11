Obama cree que Biden "puede restaurar" la relación de EE.UU. con Europa. EFE/ Giorgio Viera/Archivo

París, 17 nov (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, "puede restaurar" la relación de Washington con sus tradicionales aliados europeos tras un período de deterioro bajo el mandato de Donald Trump, afirmó Barack Obama.

"Esta relación transatlántica es una de las cosas que más me importan, y una de las cosas que más me han inquietado en estos últimos años es el grado de debilitamiento de esta relación", dijo Obama en una entrevista al canal estatal de televisión France 2.

"Creo que Joe Biden la puede restaurar", recalcó el expresidente estadounidense (2009-2017) en la primera entrevista fuera de EE.UU. con motivo de la publicación del primer tomo de sus memorias, "Una tierra prometida".

La entrevista fue realizada por François Busnel, periodista y crítico literario que, además de cuestiones políticas, planteó a Obama reflexiones sobre la creación escrita y puso sobre la mesa que el libro tiene una estructura similar a "La Odisea".

El expresidente insistió también en que Estados Unidos debe afrontar la cuestión racial y atender las reclamaciones de la minoría afroamericana, si realmente quiere recuperar la unidad de la nación.

"No podemos resolver un problema pretendiendo que no existe", afirmó, y recordó cómo Alemania se recuperó con éxito tras la Segunda Guerra Mundial asumiendo el nazismo y Suráfrica reconociendo el "apartheid", régimen de segregación racial.

También reconoció que "muchos estadounidenses blancos miran mal si se les dice que son culpables de injusticias cometidas hace cien o 150 años".

En conjunto, y como forma de recuperar la unidad tras la división sembrada por Trump, Obama pide "un despertar de la ciudadanía" para hacer "un examen sobre cómo pensamos nuestra democracia y cómo la reformamos", algo que considera "un proyecto a largo plazo".