Nuevo líder de Perú pide retorno de ministra de Economía

María Antonieta Alva, ministra de Economia y Finanzas de Perú, habla durante una entrevista en Lima, Perú, el 27 de enero de 2020.

(Bloomberg) -- El equipo de transición del líder interino de Perú, Francisco Sagasti, le pidió a María Antonieta Alva que regresara como ministra de Economía y Finanzas, según personas familiarizadas con el asunto.

Alva, quien renunció la semana pasada luego de la moción de vacancia y destitución de Martín Vizcarra, está considerando la propuesta, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son privadas.

Ni Alva ni un representante del Partido Morado de Sagasti respondieron a las solicitudes de comentarios.

El sol peruano registró el martes el mayor fortalecimiento en siete meses, con un avance de 1,3% a las 12:10 p.m. en Nueva York, después de alcanzar un mínimo histórico el día anterior.

La economista de 35 años, conocida como “Toni”, en un principio recibió elogios al estructurar uno de los paquetes de rescate más grandes de América Latina durante la pandemia, aunque el plan finalmente fue insuficiente a medida que el aumento de los casos de covid-19 convirtió a Perú en un epicentro mundial del virus.

Educada en Harvard y conocedora de las redes sociales, su potencial retorno podría apaciguar a los votantes más jóvenes, que salieron a las calles tras la destitución de Vizcarra. Esas protestas llevaron el domingo a la dimisión de Manuel Merino, que había asumido el cargo de líder interino unos días antes.

Después de obtener la mayoría de votos en el Congreso el lunes para asumir el cargo, Sagasti está luchando para construir un gabinete y prestará juramento como jefe de Estado más tarde el martes. Él tiene la tarea de intentar llevar al país a nuevas elecciones presidenciales programadas para abril y su mandato terminaría en julio.

El equipo de Sagasti también está considerando al exministro de Finanzas Alonso Segura y a Waldo Mendoza, el jefe de una comisión de finanzas públicas, dijeron las personas.

