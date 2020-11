Modric y Ronaldo recuerdan sus buenos tiempos en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo y Luka Modric (d), en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Zagreb, 17 nov (EFE).- Luka Modric y Cristiano Ronaldo han recordado los años en los que fueron compañeros en el Real Madrid, en una reunión antes de enfrentarse hoy en el partido de Liga de las Naciones entre sus respectivas selecciones, Croacia y Portugal.

"Estoy contento de que nos hayamos visto después de tanto tiempo. Nos unen muchos recuerdos bonitos y me agradó conversar con él. Hablamos de todo, nos acordamos de cosas del Real, no voy a entrar demasiado en detalles...Vamos, una conversación normal", comentó Modric sobre la reunión que tuvo anoche con la estrella portuguesa y ahora jugador de la Juventus, informa el diario Sportske Novosti.

Ese medio asegura que la amistad entre los dos jugadores duró entre 2012 y 2018, año en el que Ronaldo abandonó el Real Madrid y a Modric se le otorgó el Balón de Oro, en una ceremonia a la que el portugués no acudió, un gesto que molestó al internacional croata.

"Portugal tiene muchos jugadores jóvenes y talentosos. Han mostrado que son seguramente uno de los equipos más fuertes en el mundo", comentó ahora Modric sobre su rival de hoy.

El centrocampista, de 35 años, dijo que disfruta mucho jugando al fútbol, desde los entrenamientos hasta cada partido.

"Quiero gozar de cada partido, sé que eso ya no durará mucho" , admitió, aunque destacando que aún se siente en plena forma.

Modric opinó que "Croacia volverá a ser poderosa" en el fútbol, y que las derrotas recientes se deben a numerosos cambios de jugadores y la búsqueda de la mejor composición para la selección.