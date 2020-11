Mario Vargas Llosa recibe el premio Francisco Umbral de novela sin la compañía de Isabel Preysler

16/11/2020 Mario Vargas Llosa ha recibido un nuevo reconocimiento por su novela "Tiempos recios" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El Nobel recibió el Premio Francisco Umbral si la compañía de la socialité, pero con la presencia de su hija Morgana



MADRID, 17 (CHANCE)



Aunque Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son inseparables desde que comenzaron su relación hace ya cinco años. Más enamorados que nunca, la presencia de la socialité es habitual en los actos culturales a los que asiste con el Nobel de Literatura, pero en esta ocasión el peruano ha acudido sin su pareja a recoger el premio Francisco Umbral al libro del año por su novela 'Tiempos Recios'. Quizás la presencia de su hija Morgana, con quien la 'reina de corazones' no tiene una relación demasiado fluida, ha motivado que Isabel prefiriese no eclipsar uno de los días más importantes para el escritor en los últimos tiempos.



Recogiendo el prestigioso galardón de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Vargas Llosa remarcó "nunca sabemos de antemano qué suerte correrá aquella novela, aquel ensayo, aquellos poemas u obras de teatro. Escribimos en soledad y aislados del resto del mundo. Es por eso que premios como este nos abren como una puerta, como una ventana, la significación de nuestro trabajo".



Aunque Isabel fue la gran ausente en la cita, la hija de Mario Vargas Llosa, Morgana, sí que acompañó a su padre en una noche tan especial junto a su hija. Demostrando la buena relación que existe entre ambos, Morgana reconoció que está "muy orgullosa" de su padre aunque se marchó rápidamente huyendo de las preguntas de la prensa, demostrando su discreción.



El Nobel, feliz por este nuevo reconocimiento, ha confesado su felicidad por estar acompañado por "mi hija y mi nieta" y ha justificado la sorprendente ausencia de Isabel Preysler asegurando que "no ha podido venir. Tenía otro compromiso".



De esta manera, y a pesar de tener una relación de lo más consolidada y que los rumores de boda entre Isabel y Mario son de lo más habituales, la socialité prefiere no dejarse ver en público con la hija del escritor, Morgana, que se posicionó en contra de este noviazgo cuando el peruano se separó, por sorpresa y después de 50 años de matrimonio, de su mujer, Patricia Llosa.



