Manchester United debe invertir más en jugadores, dice corredor

(Bloomberg) -- Después de evitar por poco su peor comienzo de temporada en la Premier League, es posible que el Manchester United Plc deba aumentar el gasto en jugadores para mejorar los resultados del equipo de fútbol inglés si quiere evitar caer en la escala de ingresos, según un analista de Exane BNP Paribas.

Incluso después de vencer al Everton en su último partido, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer está en el decimocuarto lugar en la clasificación de la liga, muy lejos de los cuatro primeros clasificados que accederían a la UEFA Champions League el próximo año y los lucrativos ingresos por retransmisiones que ello conlleva. Tal falla también podría afectar la capacidad del United para renovar los patrocinios con primas, advirtió Exane BNP Paribas en un informe del 12 de noviembre cuando se convirtió en una de un puñado de empresas que ofrecen cobertura investigativa sobre las acciones.

“Creemos que Man U podría necesitar incrementar las inversiones en el equipo para mejorar el desempeño en el campo, lo que podría limitar los márgenes”, escribió en una nota el analista Laurent Vasilescu, asignando una calificación neutral y un precio meta de US$17 por acción. La acción cerró en US$15,76 el martes, 21% menos en lo que va de año a pesar de un mayor optimismo ante la vacuna covid-19 en las últimas sesiones.

Los clubes de fútbol típicamente no atraen a muchos analistas dada la dificultad para proyectar ganancias vinculadas a resultados en el campo.

Los equipos que tienen el valor de mercado más alto se desempeñan mejor, dijo Exane. El vecino del United, el Manchester City, ha tenido el mayor valor promedio de equipo en 889 millones de libras (US$1.200 millones) en las últimas cuatro temporadas, según el sitio web TransferMarkt, y ha logrado el promedio más alto de finalización de la liga en 1,8. La plantilla del United está valorada actualmente en 720 millones de libras y el club tiene un promedio de llegada de aproximadamente cuarto en la liga, agregó Vasilescu.

La semana pasada, el United informó que los ingresos del primer trimestre cayeron 20% después de que la pandemia prácticamente acabara con las ventas de partidos del club, pues se jugaban a puerta cerrada. El Gobierno del Reino Unido está organizando una cumbre virtual hoy donde se discutirá el futuro regreso de los fanáticos a los estadios, según BBC Sport.

Nota Original:Struggling Man United Needs to Spend More on Squad, Broker Says

©2020 Bloomberg L.P.