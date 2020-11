Luis Suárez dio positivo a covid-19

Amplía con ausencia de Suárez ante Barcelona ///Montevideo, 16 Nov 2020 (AFP) - El atacante Luis Suárez dio positivo de covid-19, informó este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tras conocerse los resultados de los hisopados realizados a todo el plantel celeste previo a su partido del martes con Brasil por la eliminatoria mundialista."Se han realizado hisopados a todos los miembros de la Selección Mayor, resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han dado positivos de COVID-19", dijo la AUF en un comunicado difundido en sus redes sociales. "Son negativos los demás testeos de la delegación", agregó. Los tres contagiados, que "se encuentran en buen estado de salud" de acuerdo la federación, se suman al caso del defensa Matías Viña, quien había dado positivo en un primer test de rutina el sábado de noche, tras el partido de Uruguay contra Colombia en Barranquilla. La 'Celeste' pierde así a su máximo goleador histórico para el encuentro contra Brasil, selección a la que no derrota desde 2001.También implica que el Atlético Madrid no contará con Suárez para enfrentar al Barcelona en el partido del sábado próximo por La Liga española, la primera vez que el uruguayo iba a enfrentar a su ex equipo desde su salida intempestiva del club culé en septiembre pasado.gv/ol/gfe -------------------------------------------------------------

Te Recomendamos