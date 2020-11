Lato ya es uno más de un grupo que aún espera a Maxi Gómez

El centrocampista del Valencia, Antonio Latorre ""Lato"". EFE / Ramón/Archivo

Paterna (Valencia), 17 nov (EFE).- El lateral izquierdo del Valencia Toni 'Lato' se ejercitó ya al mismo ritmo que el resto del grupo en la sesió de trabajo de este martes, en la que aún no estuvo el delantero internacional uruguayo Maxi Gómez, que sigue al margen por el traumatismo que arrastra en la rodilla derecha.

Lato arrastraba molestias que le impidieron trabajar la semana pasada al mismo ritmo que sus compañeros. Además de Maxi Gómez tampoco estuvieron el central Mouctar Diakhaby, que está en la recta final de su recuperación tras una lesión muscular pero que aún no estará para el duelo ante el Alavés, y el portero Jasper Cillessen, operado la semana pasada.

Iguamente se ausentaron por encontrarse aún con sus respectivas selecciones los internacionales José Luis Gayà, Hugo Guillamón, Kang In Lee, Denis Cheryshev, Thierry Correia y Yunus Musah.

El Valencia tiene previsto ejercitarse todos los días que quedan de la semana hasta el próximo sábado para preparar el duelo liguero ante Alavés del domingo.