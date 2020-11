LaLiga reduce un 43% el límite de plantilla del Barça y un 25% el del Madrid

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Madrid, 17 nov (EFE).- LaLiga redujo a la mitad el límite de coste de plantilla deportiva del Barcelona, de los 671,4 millones de euros de tope que tenía en la temporada 2019-20, a los 382,78 millones de esta temporada (el 57%), y en un 25% al Real Madrid, de los 641 millones del curso anterior a 468,5 millones.

La patronal de los clubes de fútbol profesionales explicó esta situación en una videoconferencia de su presidente, Javier Tebas y su director general corporativo, José Guerra, en la que detallaron que en total, los clubes de LaLiga Santander han pasado de poder gastar en salarios 2.847 millones de euros a 2.333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos.

Tebas explicó que esta reducción podría tener que ser mayor en el caso de que no se pueda dar acceso al público a los estadios por la pandemia en toda al temporada.

"En el peor de los casos, que no tengamos nada de público hasta el final de temporada, hay un exceso de coste de plantilla de 707 millones, que no afecta a todo el mundo por igual, cuanto más grande es el club más le afecta", explicó Tebas, que se mostró esperanzado de poder mejorar ese escenario si puede entrar algunos espectadores al final de la presente temporada.