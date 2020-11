La oposición polaca tacha de "intento de suicidio" el veto al presupuesto de la UE

El excandidato a la presidencia de Polonia y alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski. EFE/EPA/Pawel Supernak/Archivo

Varsovia, 17 nov (EFE).- El excandidato a la presidencia de Polonia y alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, calificó hoy de "intento de suicidio" el veto decidido por su país y Hungría a los presupuestos de la Unión Europea (UE).

Vetar unos presupuestos "de los que Polonia es uno de los grandes beneficiados" es "sencillamente un intento de suicidio", afirmó Trzaskowski, en declaraciones a la radio pública polaca.

Hungría y Polonia, ambos gobernados por partidos ultranacionalistas, materializaron ayer su veto al acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2021-2027, lo que implicará el retraso de la activación del Fondo de Recuperación tras la pandemia de coronavirus.

El gobierno del ultranacionalista partido Ley y Justicia (PiS) "deberá cargar con las consecuencias", en caso de llevar hasta el final esa medida, añadió el alcalde de la capital y destacado miembro de la opositora Plataforma Ciudadana (PiS).

Trzaskowski, quien en las elecciones presidenciales del pasado verano fue derrotado en segunda vuelta por Andrzej Duda, al que apoya el PiS, afirma al respecto que los intentos del partido gubernamental por vulnerar los principios fundamentales del estado de Derecho "vienen de hace años".

Es potestad del conjunto de miembros de la UE decidir si este mecanismo en defensa del estado de Derecho "se activa o no", añadió, para insistir en que el propósito de vetar los presupuestos daña a su país, en tanto que perceptor de fondos europeos.

Los gobiernos de Budapest y Varsovia cumplieron su amenaza previa y ayer no avalaron el acuerdo cerrado la semana pasada entre el Consejo -la institución que representa a los países y este semestre preside Alemania- y la Eurocámara, que requería unanimidad para salir adelante.

El argumento de ambos países es que no pueden apoyar el plan que vincula los criterios de estado de derecho a las decisiones presupuestarias. Hungría y Polonia tienen abierto expedientes de Bruselas, que recela de las reformas emprendidas por sus respectivos gobiernos en materia de independencia del poder judicial, libertad de prensa y otros principios fundamentales del estado de Derecho. EFE

