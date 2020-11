La Guaira y Táchira se mantienen al frente del fútbol venezolano

En la imagen, el entrenador de La Guaira, Daniel Farias. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Caracas, 16 nov (EFE).- La Guaira y el Deportivo Táchira se mantienen este lunes al frente de la clasificación del fútbol venezolano, luego de que ambos equipos cosecharan resultados que les permiten extender por otra jornada su dominio en los grupos en que se divide el torneo del país caribeño.

La liga se juega con formato de burbuja y dividida en dos grupos ante la pandemia de covid-19, si bien el grupo A, que lidera La Guaira, comenzó a disputar sus encuentros antes, por lo que casi todos los equipos ya han jugado 9 partidos.

En el grupo B, que lidera Táchira, finalizó hoy la séptima fecha.

SUFRIDO TRIUNFO DE LA GUAIRA

El solvente líder del grupo A se impuso por 0-2 al Carabobo, último de la zona y prácticamente sin opciones de trascender, pero sufriendo en exceso desde los 11 minutos, cuando quedó en inferioridad numérica por la expulsión del defensor juvenil José Velásquez.

Y aunque los equipos se igualaron en efectivos en cancha cuando Luis Melo también vio la cartulina roja en la fracción 73, no fue hasta los 90+1 que Jovanny Bolívar desniveló el marcador, al transformar en gol un penalti.

El atacante Charlis Ortiz puso cifras definitivas a los 90+3, redondeando un resultado que deja al equipo costero más cerca de disputar la final del campeonato.

TÁCHIRA SIGUE ARRIBA

En el grupo B, el Táchira pactó sin goles ante el Gran Valencia, en un partido en el que ambos equipos contaron con varias ocasiones para desnivelar la pizarra, pero no con precisión y fortuna.

El resultado deja al equipo "Atigrado" en la cima del grupo con 17 puntos, apenas un entero por encima de su enconado rival, el Caracas, que esta misma jornada derrotó por 0-2 al Portuguesa.

Liderar las zonas no solo otorga el pase a la final del torneo y la posibilidad de bordar una nueva estrella, sino que también siembra a los equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2021.

Entretanto, los escoltas de cada grupo disputarán la fase previa de la competición continental.

YARACUYANOS CEDE TERRENO

La enconada lucha que mantienen Yaracuyanos y el Lara por la segunda plaza del grupo A vivió otro capítulo esta jornada, cuando el primer equipo no pasó del empate 1-1 ante Estudiantes de Mérida y perdió la posición ante el cuadro rojinegro.

El Lara, por su parte, remontó el gol de Manuel Granados en la fracción 21 y venció por 1-2 al Trujillanos, gracias a las dianas de Bryan Castillo y Freddy Vargas, a los 47 y 68 minutos, respectivamente.

Estos resultados dejan al Lara con 16 unidades -La Guaira lidera con 22-, las mismas que tiene el Yaracuyanos, que cae al tercer puesto de la zona por su peor diferencial de goles.

NADA DECIDIDO

Si los boletos a la final y Copa Libertadores aún no están cerrados en cada grupo, los pases a la Sudamericana, que recaerán en los que ocupen la tercera y cuarta plaza de cada zona, también siguen sin dueños definidos.

En el grupo A, que se jugará a 16 fechas, Mineros, Estudiantes y Trujillanos se baten por uno de estos boletos a la Sudamericana, que probablemente encuentre en el Lara o Yaracuyanos al otro clasificado.

Los boletos para la sudamericana están incluso más disputados en el grupo B, que se jugará a 14 fechas, y en el que Zamora, Aragua, Metropolitanos y Gran Valencia tienen opciones de ganar alguno de los billetes.