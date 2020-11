La Fiscalía venezolana investiga el cuerpo policial que Bachelet pidió disolver

Imagen de archivo del fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. EFE/ Rayner Peña /Archivo

Caracas, 16 nov (EFE).- La Fiscalía de Venezuela investiga varias denuncias contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo señalado por presuntos abusos y cuya disolución ha recomendado la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó este lunes el fiscal general, Tarek Saab.

"Nos han llegado dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES", dijo el titular del Ministerio Público durante una entrevista con la televisión pública VTV.

El funcionario hacía referencia al secuestro de un empresario agropecuario en el estado de Zulia (oeste, cercano a Colombia), cometido por presuntos funcionarios del FAES, un hecho que se conoció esta misma jornada a través de vídeos difundidos en las redes sociales.

"Se inició una investigación, ahí va a haber presos porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar, eso puede pasar en Colombia, eso puede pasar en Lima, Perú, eso puede pasar en Chile, pero en Venezuela no puede pasar", reiteró, pese a las numerosas denuncias que pesan sobre los efectivos de la FAES por diversos delitos, entre ellos, torturas y asesinatos.

ALERTA SOBRE "FUNCIONARIOS DELINCUENTES"

Saab también dijo que la Fiscalía investiga una actuación de la FAES que acabó con un vehículo quemado, sin ofrecer mayores detalles sobre este caso.

"Esos funcionarios delincuentes destruyen el honor del cuerpo policial. Si usted quiere ser delincuente no se vista de policía, no use una chapa, no use una pistola, no use una patrulla, sea entonces delincuente con las de la ley, funde una banda, y si usted es tan antipatriota y tan sucio de alma y de mente, cáigase a plomo con las autoridades del Estado", añadió.

Tras su visita a Venezuela en junio de 2019, Bachelet pidió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro disolver la FAES, señalada por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos.

RESPALDO DE MADURO A LA FAES

Y en septiembre del año pasado, Bachelet afirmó en la actualización de su informe sobre Venezuela que su oficina "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país", al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver ese cuerpo.

Pero en diciembre de ese mismo año Maduro rechazó una supuesta "campaña mundial" para que se elimine esta fuerza policial, a la que ofreció "todo" su respaldo público y defendió como "una necesidad para la paz, la seguridad y la unión" de Venezuela.

Sin hacer alusión a estas declaraciones de Maduro, Saab dijo este lunes que "es mentira" que la FAES, que cuenta con entre 800 y 1.000 funcionarios activos, sea responsable de "pacificar" un país con más de 30 millones de habitantes.