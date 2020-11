La CE cierra la investigación contra España por las ayudas a Air Nostum

La Comisión Europea (CE) cerró este martes la investigación que abrió contra España el año pasado para averiguar si los 9 millones de euros que la Comunidad Valenciana destinó a Air Nostrum suponían ayudas de Estado, porque debido a la pandemia, la aerolínea no renovará su flota y renuncia a los fondos. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) cerró este martes la investigación que abrió contra España el año pasado para averiguar si los 9 millones de euros que la Comunidad Valenciana destinó a Air Nostrum suponían ayudas de Estado, porque debido a la pandemia, la aerolínea no renovará su flota y renuncia a los fondos.

"Debido al brote de coronavirus, Air Nostrum decidió revisar su plan de inversión y renunció a la ayuda para renovar su flota. (...) Como resultado, la investigación de la Comisión ha quedado sin objeto y por eso la ha cerrado", dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas abrió la investigación en octubre de 2019 porque quería saber si eran ilegales conforme a las normas comunitarias los fondos que la Generalitat pretendía dar a Air Nostrum para renovar su flota con aviones más sostenibles y eficientes y estimular así el desarrollo económico de la región.

En concreto, la compañía quería adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes en consumo de combustible.

En su defensa ante la CE, España alegaba que no debía notificar a Bruselas la concesión de esas ayudas, porque la medida entraba en el ámbito de aplicación de las normas sobre protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC), que permiten a los Gobiernos concederlas si tienen un impacto positivo en el medio ambiente.

Según dijo en 2019, la CE albergaba dudas sobre los argumentos de España, pero hoy decidió cerrar la investigación, al no haberse desembolsado los fondos.