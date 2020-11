La brasileña Embraer anuncia la venta de dos de sus cargueros militares a Hungría

Vista de un carguero KC-390. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

Río de Janeiro, 17 nov (EFE).- El fabricante brasileño de aviones Embraer anunció este martes que firmó un contrato para venderle al Gobierno de Hungría dos de sus cargueros militares KC-390, la mayor aeronave fabricada en el país y que hasta ahora han encomendado las fuerzas aéreas de Brasil y Portugal.

Las dos aeronaves de transporte multimisión vendidas contarán con los equipos que les permiten abastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, según las exigencias de Hungría, país que forma parte de la OTAN, explicó Embraer en un comunicado.

El contrato, cuyo valor no fue especificado pero que según versiones de prensa asciende a 300 millones de dólares, también prevé que el fabricante brasileño ofrezca el entrenamiento de pilotos y de técnicos, así como otros servicios y el respectivo soporte técnico para los aviones, que Embraer rebautizó recientemente como C-390 Millennium.

"La adquisición forma parte del proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Hungría, específicamente en las funciones de transporte aéreo táctico, abastecimiento aéreo y evacuación médica, así como en otras misiones de interés público", según el comunicado de Embraer.

La empresa, tercer mayor fabricante de aviones del mundo y líder mundial en el segmento de aeronaves comerciales para vuelos regionales, se comprometió a entregar el primero de los dos cargueros en 2023 y el segundo un año después.

"Tras la compra de las aeronaves de transporte aéreo de personal en 2018, las aeronaves KC-390 serán entregadas a Hungría en 2023 y 2024, con capacidad tanto para lanzar cargas militares en un ambiente operacional como de abastecimiento aéreo", afirmó el comisario del Gobierno para el Desarrollo de la Defensa de Hungría, Gáspár Maróth, citado en el comunicado.

"Estamos adquiriendo una flota de transporte multimisión para que las Fuerzas Armadas cumplan, de manera soberana, la más amplia gama de tareas en el ámbito nacional", agregó.

El presidente de Embraer Defensa & Seguridad, Jackson Schneider, destacó que Hungría es el segundo país europeo y miembro de la OTAN en seleccionar el C-390 Millennium, la "aeronave de transporte multimisión más avanzada disponible en el mercado" y que ofrece "una combinación incomparable de velocidad, capacidad de carga útil y reconfiguración rápida para operaciones multimisión".

Agregó que los KC-390 que serán entregados a Hungría serán los primeros en el mundo en ofrecer la configuración de Unidad de Terapia Intensiva para misiones humanitarias.

Las aeronaves también podrán ser usadas para misiones de apoyo humanitario, evacuación médica, búsqueda y rescate, transporte de carga y tropas, lanzamiento de carga con precisión, lanzamiento de paracaidistas y abastecimiento de otras aeronaves en el aire.

La empresa brasileña dijo igualmente que los KC-390 son totalmente compatibles con las operaciones de la OTAN no sólo en términos de hardware sino también de configuración de aviónica y comunicaciones.

La primera unidad de este carguero fue entregado el año pasado a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que ya lo ha utilizado en diversas misiones en Brasil y en el exterior.

Además de los 28 aviones de este modelo comprados por la FAB, Embraer también le vendió cinco unidades a Portugal por 827 millones de euros, que están en fase de producción y entrarán en servicio en 2023.

Por su capacidad para cargar hasta 26 toneladas de carga, el C-390 Millenium está en capacidad para sustituir los C-130 Hércules que muchos países utilizan y que comienzan a perder su vida útil.

Tan sólo la OTAN tiene en su flota 137 Hércules, que tienen capacidad de carga de 19 toneladas.

El avión brasileño, fabricado en una planta de Embraer en el estado de Sao Paulo, tiene capacidad para transportar tropas y material militar por hasta 26 toneladas, alcanza una velocidad de 470 nudos y puede operar en pistas no pavimentadas.