JJ.OO.- Rodríguez Uribes reconoce la complejidad de que los deportistas con síndrome Down puedan estar ya en Tokyo 2020

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, reconoció este martes lo complicado que será la presencia de deportistas con síndrome de Down en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio del año que viene, aunque aseguró que se trabaja para lograrlo en un futuro.



El dirigente compareció ante el Pleno del Senado para contestar la interpelación de la senadora del PNV, Almudena Otaola, sobre las acciones previstas o puestas en marcha por su ministerio para instar a la revisión de la clasificación que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) establece y así permitir que los colectivos de atletas con síndrome de Down puedan participar en los Juegos.



Según indicó el ministerio, Rodríguez Uribes confirmó que tanto el Consejo Superior de Deportes como el Comité Paralímpico Español (CPE) trabajan conjuntamente para que se revise la clasificación de atletas con discapacidad intelectual para que los deportistas con síndrome de Down podrán disponer de una clase o categoría propia para competir.



"Es cierto que no existe ningún impedimento legal para que las personas con síndrome de Down puedan participar en unos Juegos Paralímpicos, pero el CPI sólo ha considerado, hasta el momento, una sola clase o categoría en el grupo de deportistas con capacidades intelectuales diferentes", recordó.



El ministro indicó que hay que "pensar en la forma de garantizar" que estos atletas "no compitan en desventaja" y apuntó que la Federación Mundial de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual "está avanzando" para que participen en sus competiciones y que, "desde hace dos años", les ha creado "una clase adicional en la que compiten deportistas que además de tener capacidades intelectuales diferentes tienen asociadas otras de naturaleza física".



Rodríguez Uribes remarcó que el CPI está tratando esta inclusión, pero que "es un proceso que lleva tiempo, lo que puede impedir que esté resuelto para los Juegos Paralímpicos del año que viene en Tokio", y subrayó el compromiso del Gobierno "con la igualdad de oportunidades, con la integración y con la cohesión social".



"El Gobierno comparte esta sensibilidad, porque consideramos que el fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena inclusión en la sociedad, sin que nadie se quede atrás", detalló, poniendo como ejemplo a Chris Nikic, el primer atleta con síndrome de Down de la historia en completar un Ironman en el tiempo reglamentario, "impulsado por un espíritu de superación formidable y también para dar ejemplo de visibilidad y de empoderamiento y reconocimiento, valores que fundamentan e inspiran las políticas de apoyo al deporte inclusivo y adaptado de este Gobierno".



Además, durante su comparecencia, se refirió a la iniciativa de promoción del CSD con el 'Programa Deporte Inclusivo', orientado al desarrollo de medidas de estímulo para la práctica deportiva de personas con discapacidad como herramienta para su integración social y pleno desarrollo de su personalidad, y declarado "'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' hasta el 31 de diciembre de 2021 para blindar su óptimo desarrollo".



El ministro de Cultura y Deporte deseó que la delegación española "brille" el verano que viene en los Juegos Paralímpicos de Tokio, "el mejor colofón, ojalá, de la superación por la Humanidad de una pandemia sin precedentes, una prueba de fuerza y de resiliencia y también de debido tributo a todas las personas que han perdido la vida por la COVID-19".



En cuanto al presupuesto con el que contará el deporte en los PGE para el 2021, lo calificó de una "magnitud desconocida desde los Juegos de Barcelona". "Estamos en año olímpico, que aunque prorrogado como consecuencia de la pandemia, arroja unos datos presupuestarios históricos. A través del ministerio, hemos incrementado en un 375 por ciento la dotación presupuestaria del CPE en los PGE, hasta alcanzar los 1,9 millones de euros", cifró.