Israel/Siria.- Israel asegura haber hallado artefactos explosivos en su frontera con Siria en los Altos del Golán

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Siria ha asegurado este martes haber hallado varios artefactos explosivos en el área de los Altos del Golán controlada por las autoridades israelíes, un incidente que ha sido achacado al Gobierno sirio, con el que se disputa la soberanía.



"Hemos hallado varios artefactos explosivos de fabricación artesanal cerca del área israelí de la Línea Alfa, en el sur de los Altos del Golán", ha señalado el Ejército israelí a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.



"Hacemos responsable al régimen sirio de todos los acontecimientos en Siria y no toleraremos ninguna violación de nuestra soberanía", ha agregado. Los artefactos han sido desmantelados por artificieros, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



El ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, ha acusado a Damasco de colocar los explosivos. "Quiero decir claramente que Siria es responsable de lo que pase en su territorio. No podemos ignorar este asunto", ha destacado.



"Desde hace mucho, hemos estado preparados ante la posibilidad de ataques en la frontera norte", ha destacado, tal y como ha recogido el diario 'Yedioth Ahronoth'. "El Ejército de Israel tiene las capacidades y la determinación de responder de forma firme ante cualquier incidente, ya sea en Líbano o en Siria", ha zanjado.



Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y se anexionó de forma efectiva la mayor parte de este territorio bajo ocupación militar en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

