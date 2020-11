Israel sigue la desescalada con apertura de centros comerciales y más clases

Ciudadanos de Israel cubiertos con mascarillas hacen cola delante de un comercio en Jerusalén, Israel. EFE/EPA/ATEF SAFADI/Archivo

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El Gabinete de Coronavirus de Israel aprobó hoy un nuevo avance en la gradual desescalada: la vuelta a las aulas de los estudiantes de los dos últimos cursos de primaria y la reapertura de centros comerciales en espacios abiertos.

Los alumnos de quinto y sexto de primaria podrán volver a las clases a partir del 24 de noviembre en localidades con un índice de morbilidad bajo, uniéndose así a los cuatro primeros cursos de primaria, que han regresado a la escuela presencial gradualmente y en burbujas de veinte alumnos, informó en un comunicado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Si la curva de infecciones no aumenta demasiado, los estudiantes de los dos últimos cursos de secundaria también podrán regresar también a las aulas a partir del uno de diciembre.

Por otro lado, las superficies comerciales al aire libre podrán reabrir a partir de mañana, tras permanecer cerradas desde el inicio del segundo confinamiento, a mediados de septiembre.

Con las medidas aprobadas hoy, se avanza en la prudente desescalada, que se compagina con restricciones severas en los lugares con mayor índice de infección: se impondrán cierres en las localidades denominadas "rojas", las más afectadas por el virus.

En las poblaciones "naranjas", con nivel de contagio entre medio y alto, se aplicarán posibles toques de queda nocturnos, concretó el jefe de Gobierno.

Por ahora, las superficies comerciales en interior seguirán clausuradas, igual que los bares o restaurantes, lo que mantiene la vida social del país reducida al mínimo.

Israel entró en un estricto confinamiento a mediados de septiembre al sufrir una fuerte segunda ola de la pandemia, en la que llegó a alcanzar una de las tasas de morbilidad más altas del mundo.

Los centros preescolares reabrieron a mediados de octubre y los estudiantes de primaria de entre seis y diez años volvieron a la escuela a inicios de este mes, cuando se permitió también la reapertura de salones de belleza, sinagogas o pensiones.

Los comercios de calle no esenciales reabrieron hace poco más de una semana con la restricción de no atender más de cuatro clientes al mismo tiempo.

Las autoridades alertan que podrían dar marcha atrás y volver a severas restricciones si en los próximos días se incrementa de forma considerable la tasa de morbilidad.

El Ministerio de Sanidad tiene como objetivo reducir las infecciones diarias a una media estable de menos de 500 casos, pero la semana pasada se llegaron a registrar más de 800 contagios en 24 horas, una cifra mucho más baja que los 9.000 diarios que se llegaron a alcanzar en septiembre.

Israel, con nueve millones de habitantes, acumula más de 324.000 contagios y 2.734 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En estos momentos, con 320 pacientes graves, mantiene la presión hospitalaria bajo control.