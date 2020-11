Irak.- Bachelet pide a Irak suspender las ejecuciones tras ser ajusticiados 21 condenados por terrorismo en un día

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este martes su preocupación por la ejecución de 21 condenados por terrorismo en Irak este lunes y ha pedido que se paralice la aplicación de las condenas a pena capital pendientes en el país.



Su oficina ha señalado en un comunicado que ha recibido informaciones "muy preocupantes" de que 21 hombres condenados por cargos de terrorismo fueron ejecutados el lunes en la prisión central de Nasiriya, también conocida como Al Hut.



"Pido a las autoridades iraquíes que suspendan cualquier ejecución adicional", ha solicitado Bachelet, que se ha mostrado muy "preocupada por la suerte de los varios cientos de prisioneros que podrían estar en riesgo inminente de ejecución en Irak".



En este sentido, ha recordado que la evaluación hecha por su oficina de "la administración de justicia en los casos por terrorismo en Irak ha encontrado frecuentes violaciones del derecho a un juicio justo, representación legal ineficiente, exceso de dependencia en confesiones y frecuentes denuncias de tortura o malos tratos".



En tales circunstancias, ha subrayado Bachelet, "la aplicación de la pena de muerte es de particular preocupación y podría representar una privación arbitraria de la vida por parte del Estado". Además, ha incidido en que la falta de transparencia, puesto que no ha habido confirmación oficial de las ejecuciones, es "inaceptable".



"Los ciudadanos de Irak, incluidas las víctimas de graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos, se merecen justicia. Pero me temo que estas ejecuciones puedan tener el efecto de agravar la injusticia", ha remachado la que fuera presidenta de Chile.

