Harry Styles es criticado tras su portada en Vogue por ser demasiado femenino

En la imagen el cantante Harry Styles. EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Nueva York, 16 nov (EFE).- El cantante Harry Styles se convirtió la semana pasada en el primer hombre en posar en solitario en la portada de la revista Vogue, que publicó varias fotos del artista en las que vestía ropa femenina, algo que no le gustó a la conocida bloguera y comentarista estadounidense Candace Owens, quien critica que no sea suficientemente "varonil".

"No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes", dijo Owens en la red social Twitter este lunes.

"En oriente, eso se sabe. En occidente, la continua feminización de nuestros hombres a la misma vez que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia", reflexionó la escritora.

"Es un ataque directo. Que vuelvan nuestros hombres varoniles", agregó.

Poco tardaron otras personalidades estadounidenses en contestar a Owens, conocida por sus declaraciones en favor del presidente Donald Trump y sus críticas al movimiento antirracista Black Lives Matter, empezando por la actriz Olivia Wilde, que dirige a Styles en su próxima película "Don't Worry, Darling", que la describió como "patética".

La humorista Kathy Griffin, por su parte, apuntó que no hay nadie más fuerte que los seguidores del cantante británico, antiguo miembro de la banda One Direction.

"Candy Owens no sabe lo que se le viene encima enfrentándose a los seguidores de Harry Styles", apuntó.

La presentadora de televisión británica Jammela Jamil también defendió a su compatriota: "Harry Styles es de sobra masculino, porque ser masculino es lo que cada uno quiere que sea, no lo que unos imbéciles inseguros, tóxicos, misóginos y homófobos decidieran hace cientos de años".

Pese a las críticas, Owens no se ha retractado y ha afirmado que términos como la "masculinidad tóxica" fueron creados por "mujeres tóxicas".

"Quiero clarificar lo que quise decir con 'que vuelvan nuestros hombres varoniles'. Quise decir: que vuelvan nuestros hombres varoniles", insistió. "Lo siento, pero no lo siento", zanjó.