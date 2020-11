Guinea.- El opositor FNDC se muestra "escandalizado" por la detención de opositores por las protestas contra Condé

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) se ha mostrado este martes "escandalizado" por la decisión de las autoridades de imputar a varios miembros de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD) a raíz de la negativa de la formación a reconocer la victoria del presidente, Alpha Condé, en las elecciones del 18 de octubre.



El FNDC, que ha criticado además la condena a un año de cárcel al opositor Saikou Yaya Diallo, detenido en mayo en el marco de las manifestaciones contra los planes de Condé de presentarse a un controvertido tercer mandato, ha cargado contra "una oleada de arreglos de cuentas" contra la oposición.



La organización ha señalado que las autoridades han llevado a cabo "encarcelamientos arbitrarios de líderes políticos a raíz de acusaciones falsas y conspiradoras", antes de criticar que Conakry no ha reaccionado ante la muerte de "cientos de guineanos" en el marco del "golpe de Estado constitucional" de Condé.



Así, ha lamentado que el sistema de justicia "haya elegido servir a un hombre que se llama Alpha Condé, en detrimento del pueblo de Guinea" y ha mostrado su "apoyo inamovible" a los encarcelados. En este sentido, ha exigido la liberación "inmediata" de los altos cargos del UFGD recientemente imputados.



"La noble lucha del FNDC a favor de la alternancia y el Estado de Derecho continuará hasta la salida (del poder) de Alpha Condé y su clan. Juntos, unidos y solidarios, venceremos", ha remachado, según ha informado el portal de noticias Guinée News.



El FNDC galvanizó a una serie de grupos opuestos a la reforma constitucional aprobada en referéndum en marzo --un proceso boicoteado por la oposición-- debido a que allanaba el camino a una nueva candidatura de Condé, pese a que la Carta Magna limitaba a dos los mandatos en la Presidencia.



Los altos cargos de la UFGD --Ousmane Gaoual, Etienne Soropogui, Cellou Baldé y Abdoulaye Bah-- fueron imputados el lunes por "incitación a la violencia" y "fabricación de armas" y trasladados a la cárcel. El partido está liderado por Cellou Dalein Diallo, principal candidato opositor a la Presidencia en las últimas elecciones.



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.



Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada este año en referéndum en medio del boicot opositor.

