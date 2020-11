Fútbol/Liga Naciones.- (Crónica) Francia no falla y provoca el descenso de Suecia y Portugal remonta a Croacia

17/11/2020 Olivier Giroud (FRA) scored a goal, celebration with Benjamin Pavard (FRA), Kurt Zouma (FRA) during the UEFA Nations League football match between France and Sweden on November 17, 2020 at Stade de France in Saint-Denis, France - Photo Stephane Allaman / DPPI DEPORTES STEPHANE ALLAMAN / DPPI / Europa Press



La selección de Francia, vigente campeona del mundo y con su billete para la 'Final Four' de la Liga de Naciones sellado desde el sábado, se ha impuesto este martes a Suecia (4-2), descendida a la Liga B, en una última jornada del Grupo 3 en la que a Portugal no le ha bastado con remontar a Croacia en el descuento (2-3) para avanzar por segunda vez consecutiva a la fase final del torneo.



Los de Didier Deschamps, con el barcelonista Antoine Griezmann jugando los 90 minutos y con Kylian Mbappé reapareciendo desde el banquillo, tuvieron que remontar en el Stade de France el tanto inicial del combinado escandinavo, que se adelantó a los cinco minutos con un remate poco ortodoxo y con algo de fortuna del centrocampista Viktor Claesson.



La defensa retrasada de los visitantes permitió a los 'Bleus' llegar asiduamente con peligro al área rival, y ya superado el cuarto de hora Olivier Giroud aprovechó un pase atrás de Marcus Thuram para poner el balón en el palo corto de Olsen. Ya en el 36 y tras una salvada de Varane -sustituido al descanso por molestias-, Benjamin Pavard le dio la vuelta al marcador.



El paso por vestuarios no frenó al combinado galo, que vio cómo Mbappé, recién salido de una lesión en el muslo, participaba solo un minuto después de ingresar en el terreno de juego en el tercer tanto francés; el del PSG puso un centro medido para un Giroud que completó su doblete con un cabezazo en plancha (min.58).



Robin Quaison, espoleado por la acusada necesidad sueca, apretó el marcador a dos minutos para el 90, pero Kingsley Coman despejó las dudas al resolver un contraataque iniciado por él mismo al recoger un balón en su área. Con ello, condenó a Suecia al descenso a la Liga B.



La derrota escandinava salvó a Croacia, con sus mismos 3 puntos, que encendió las alarmas después de sufrir la remontada de Portugal en el Stadion Poljud de Split. Ruben Semedo, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo avisaron en los primeros compases, pero fue el exmadridista Mateo Kovacic el que, tras ver detenido su primer remate, recogió el rechace para poner por delante a los de Zlatko Dalic (min.29).



Sin embargo, los planes de los balcánicos saltaron por los aires nada más reanudarse el encuentro tras el descanso, cuando el centrocampista Marko Rog vio la segunda amarilla tras una entrada temeraria sobre Cristiano, que en la falta posterior puso el balón en el área para que Ruben Dias empatase (min.52).



La expulsión pasó factura en Croacia, y Joao Félix, empalando un pase atrás de Diogo Jota, se encargó de corroborarlo (min.60). A pesar de todo, de nuevo Kovasic, con un chut desde la frontal (min.65), mantuvo la esperanza para los de Dalic, que vieron cómo los puntos se esfumaban en el descuento, cuando otra vez Ruben Dias se benefició de un error en la recepción del portero local para poner el definitivo 2-3.