Fútbol.- Pedri: "En el Madrid me dijeron que no tenía nivel, les doy las gracias"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Pedri ha agradecido al Real Madrid que no le fichara cuando estuvo una semana a prueba en la entidad blanca, ya que asegura ser feliz como blaugrana y espera, con el peso que está teniendo en el equipo, seguir mejorando y que ello le lleve al éxito en el Camp Nou y en la selección.



"Estuve una semana probando en el Madrid. Me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Le doy las gracias, porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar", manifestó en 'El Larguero' de la Cadena SER.



A sus 17 años, y en su primera temporada en el FC Barcelona, está gozando de muchos minutos a las órdenes de un Ronald Koeman que confía en él. Tanto, que debutó en un Clásico. "Dos días antes del Clásico me dijeron que iba a ser titular y dije 'hostia, ¡esto ya va en serio!'", reconoció.



Eso sí, tiene claro que debe mantener los pies en el suelo. "Yo creo que si pierdes la humildad y dejas de ser como eres se pierde al futbolista. Mis padres y mi hermano son los que me dan más consejos. Está muy bien porque te hace exigirte y estar con los pies en el suelo", se sinceró.



De estar en el Barça destaca, entre otras cosas, el poder aprender al lado de Leo Messi. "No te acostumbras a ver las jugadas que hace Messi, todas sorprenden. Aprender de ellos es un lujo, como ver las cosas que hace Messi, que hace lo que quiere y cuando quiere", argumentó. "Jugar con Messi es un premio que me ha dado la vida", aseguró.



En cuanto a sus compañeros, ha conectado bien con otro joven recién llegado, el portugués Trincao, y con Ansu Fati. "Sobre todo me llevo muy bien con Trincao, llegamos al mismo tiempo y empezamos a entrenar juntos. Y con Ansu muy bien. Ahora ha tenido la lesión y tiene que trabajar para estar lo mejor posible. Hemos hecho buenas migas", reconoció.



Por otro lado, está en la concentración con la selección española Sub-21 y confía en que ello le lleve, pronto, a la absoluta. "Luis De la Fuente me dice que siga trabajando como lo estoy haciendo. Que busque los espacios, que tenga tranquilidad y que sea yo mismo", apuntó sobre su seleccionador.



"Ojalá pueda ir a las dos, a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos. No me gusta ponerme techos. Hay que ir paso a paso. Siempre he dicho que me gustaría jugar un Mundial con la selección", apuntó sobre sus retos a nivel internacional.

