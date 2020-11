Estados Unidos.- Huawei se desprende de Honor ante las presiones de EEUU

12/08/2019 El presidente de Honor, George Zhao, presenta la pantalla inteligente Honor Vision en la conferencia anual de desarrolladores de Huawei 2019 ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HONOR / PRNEWSWIRE



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei ha vendido todos sus intereses en Honor, la marca de teléfonos móviles de gama media de la compañía, al consorcio Shenzhen Zhixin New Information Technology como consecuencia de las "tremendas presiones" a las que se ha visto sometido recientemente el negocio del proveedor chino como consecuencia del impacto en la cadena de suministro del veto de Estados Unidos.



"El negocio de consumo de Huawei ha estado bajo una tremenda presión últimamente. Esto se debe a una persistente falta de elementos técnicos necesarios para nuestro negocio de telefonía móvil", ha reconocido el gigante chino en un comunicado.



De este modo, Huawei ha decidido vender todos sus intereses comerciales en Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology con el objetivo de que la marca, así como sus vendedores y proveedores, puedan superar las dificultades.



Una vez que se complete la venta, Huawei ha asegurado que no tendrá acciones ni participará de ninguna manera en la gestión comercial o en las actividades de toma de decisiones en Honor.



"Este movimiento ha sido realizado por la cadena industrial de Honor para garantizar su propia supervivencia. Más de 30 agentes y distribuidores de la marca Honor propusieron por primera vez esta adquisición", indicó Huawei.



Desde su creación en 2013, la marca Honor se ha centrado en el mercado juvenil ofreciendo teléfonos en el rango de precios de gama baja a media, con más de 70 millones de unidades vendidas al año.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado mes de mayo una orden ejecutiva para extender la prohibición a las empresas estadounidenses de adquirir y utilizar dispositivos elaborados por compañía tecnológicas extranjeras que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", como la china Huawei, renovando así el veto declarado un año antes.



Huawei alcanzó en los nueve primeros meses de 2020 una cifra de negocio de 671.300 millones de yuanes (86.275 millones de euros), lo que representa un incremento del 9,9% en comparación con los ingresos por ventas contabilizados por la compañía en el mismo periodo de 2019. El crecimiento de los ingresos por ventas de Huawei quedó así por debajo del incremento del 24,4% registrado en el mismo periodo de 2019.