España.- Tres asociaciones de jueces exigen que todo el colectivo pueda votar a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado formalmente reunirse con los principales partidos políticos para apremiarles en la "necesidad urgente" de que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, para lo que exigen la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de que no dependa de los repartos entre formaciones políticas.



"Para que este órgano clave de la Justicia española, que debe ser y parecer independiente del poder político, no dependa en exclusiva de los repartos entre esos mismos partidos, como ocurre desde hace 35 años y como parece que se repetirá en las próximas semanas", señalan en un comunicado, recogido por Europa Press.



Las tres asociaciones, que unidas suman más de 2.500 jueces y magistrados, quieren así trasladar a los principales partidos su 'Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial', que, apuntan, en pocos días ha recabado cerca de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales para que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).



Pero advierten de que la modificación no debe ir en la línea propuesta por el PSOE y Podemos, ya que ésta "politizaría aun más el CGPJ" sino para todo lo contrario. Quieren que todos los jueces puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano, concretamente los que la Constitución indica que deben ser elegidos entre la propia Carrera Judicial, para que así al menos la mitad del CGPJ no dependa en la práctica de los dos grandes partidos.



Apuntan que así se evitaría la politización cada vez más descarada y la posibilidad de que se den bloqueos, como el actual, cuando toque renovarlo cada cinco años.



Al hilo, señalan que es una demanda no solo de los jueces sino también de la ciudadanía y de Europa. Y apuntan qque el 70 por ciento de los españoles desconoce cómo se elige e incluso que exista el CGPJ, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al respecto, que data de julio de 2019.



De ese sondeo, las asociaciones destacan en el comunicado que sólo el seis por ciento de los encuestados apoyaba que el CGPJ siguiera siendo elegido por los grupos parlamentarios mientras que eran cuatro veces más los que prefieren que sean los propios jueces quienes elijan su órgano de gobierno, o una parte del mismo.



EL POSIBLE ACUERDO PP-PSOE



Por todo ello, APM, AJFV y FJI inciden en que lo único que piden es lo que piden no solo los jueces, sino también la Unión Europea y la ciudadanía, y es "que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo".



Actualmente la renovación del órgano de gobierno de los jjueces sigue bloqueada por la falta de acuerdo de PP y PSOE, si bien este mismo lunes, el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, reconocía que "es posible" que haya un acuerdo para la renovación antes de final de año, aunque para ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cumplir las exigencias de su partido.



Según declaraciones realizadas a La Sexta, esas condiciones serían que Podemos no participe en la negociación, que se despolitice el órgano y que el Ejecutivo retire de forma definitiva la proposición de ley para reformar el sistema de elección del propio CGPJ.