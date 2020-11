España.- Sánchez no contesta a las acusaciones del PP sobre Bildu, pero reivindica el apoyo amplio a los Presupuestos

Maroto acusa al Gobierno de "entregar las llaves de la nación" a Bildu y de "blanquearles" a cambio de su apoyo a las cuentas públicas



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes la "mayoría amplia" de 198 diputados --entre ellos, los de EH Bildu-- que han avalado la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha evitado posicionarse sobre las críticas que está recibiendo, incluso desde dentro del PSOE, por ese apoyo de la izquierda abertzale.



Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, y ante las duras acusaciones que le ha lanzado el portavoz del PP, Javier Maroto, de "integrar en la dirección del Estado" a una formación que quiere "derribar el régimen" y que representa "lo peor de la política española", Sánchez no ha hecho en sus intervenciones ninguna alusión a este asunto.



Así, se ha centrado en defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos y en asegurar que son "beneficiosos" e "indispensables" para España, y en avisar al PP de que no van a lograr bloquearlos junto a la ultraderecha, ni van a "derribar" al Gobierno.



"La forma de hacer política plagada de falsedades y de 'fake news' ha encontrado en Estados Unidos una derrota estrepitosa, y va a ocurrir lo mismo con ustedes", ha afirmado. "Han utilizado la pandemia para intentar derribar al Gobierno. No han arrimado el hombro, politizan la pandemia y ese es su principal error", ha denunciado el presidente.



Además, Sánchez ha defendido que las previsible aprobación de las cuentas públicas permitirá abrir, tras dos años de bloqueo parlamentario y sucesivas citas electorales, una fase "necesaria" de "estabilidad" para hacer frente a la emergencia sanitaria.



"Son unos Presupuestos beneficiosos e indispensables, y no lo pienso yo, sino 198 diputados de las Cortes que recientemente, con mayoría amplia, apostaron por que podamos tramitarlos. Hay partidos que se quedaron en minoría, ustedes y la ultraderecha. Perdieron las elecciones, están en minoría, y lo seguirán estando los próximos tres años", ha sentenciado.



MAROTO CONTRA SÁNCHEZ: "CIEGO, SORDO Y SIN ESCRÚPULOS"



En ninguna de sus dos intervenciones ha hecho referencia al hecho de que dentro de esa "mayoría amplia" se encuentre EH Bildu, a pesar de las reiteradas acusaciones que le ha lanzado Morato, quien ha denunciado que el Gobierno está ayudando a la formación liderada por Arnaldo Otegi a "blanquearse", al tenerla en cuenta, a su juicio, para hacer "política de Estado".



Según el portavoz del PP, la decisión de Sánchez de "pagar un precio político inédito a Bildu para conseguir su apoyo en los Presupuestos" ha dejado "perplejo al país". "Lo que ha hecho no tiene precedentes en la historia de la democracia española", ha afirmado Maroto, tras acusar al presidente de "entregar las llaves de la nación" a Bildu.



"El Gobierno de España hace política de Estado con un partido que quiere derribar el régimen. Es la primera vez que un presidente hace política de Estado con un partido al que le salen sarpullidos si tiene que condenar la violencia terrorista sin ambigüedades", ha denunciado.



Y a continuación, ha preguntado a Sánchez si es consciente de que "Bildu está usando esta oportunidad para blanquearse". "Esto no ha sucedido antes", ha insistido, al tiempo que ha avisado de que no se puede comparar el apoyo de Bildu a los Presupuestos con las coincidencias en otras votaciones previas o a nivel municipal.



"El problema no es coincidir en una votación sino el precio que se paga a cambio de ello. No se le da ninguna legitimidad ni se les blanquea por coincidir en votaciones o en ayuntamientos en Euskadi. Tratar de comparar eso es ser ciego y sordo y no tener escrúpulos", ha sentenciado.



Maroto también ha usado su intervención para reprocharle a Sánchez algunas de las críticas vertidas por dirigente de su propio partido, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, si bien el presidente ha eludido también estas referencias en sus respuestas.



Por último, el senador del PP ha afirmado que "cualquier persona del PP" puede "decir con mayúsculas" que "Bildu representa lo peor de la política española" y. "Usted no puede ni siquiera insinuarlo porque si lo hiciera, perdería el Presupuesto, el Gobierno y hasta el colchón de la Moncloa. Esa es la diferencia, basada en razones éticas y morales y usted carece de ambas", ha zanjado.



IVA DE LAS MASCARILLAS



Por otra parte, Maroto ha aprovechado para pedir de nuevo al Gobierno que baje al 0% el IVA a las mascarillas, para que dejen de ser "bozales recaudatorios". "¿O van a seguir haciendo caja con las mascarillas?", ha preguntado.



A este respecto, Sánchez ha criticado que el PP dice que bajan el IVA cuando están en la oposición pero luego cuando gobiernan, lo suben. "Nosotros, en el Gobierno, lo bajamos al 4%", ha defendido.

Te Recomendamos