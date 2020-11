España.- PSOE y Unidas Podemos corrigen los Presupuestos y congelan el sueldo de Pedro Sánchez y sus ministros

27/10/2020 El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (i), junto al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, interviene durante la presentación de las claves de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 antes de la celebración del Consejo de Ministros, en la sala Tapies de Moncloa, en Madrid (España), a 27 de octubre de 2020. POLITICA Moncloa



La subida salarial de los funcionarios sí se aplicará a los secretarios de Estado y subsecretarios



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El PSOE y Unidas Podemos han acordado una enmienda para corregir los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en el Congreso con el fin de 'congelar' el sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de todos sus ministros.



Según la enmienda registrada en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, la congelación afecta a los miembros del Consejo de Ministros, pero no así a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ni al presidente del Consejo Económico y Social (CES), puesto aún vacante.



Las cuentas públicas que llegaron al Congreso el pasado 28 de octubre contemplan que la subida del 0,9% decidida para los funcionarios se aplique también a todos los altos cargos de la Administración, incluyendo los integrantes del Gobierno de coalición



YA SE LO SUBIERON UN 2% EL PASADO ENERO



El pasado mes de enero, antes de que estallase la pandemia, el Ejecutivo ya se había aplicado la subida salarial del 2% pactada con los funcionarios para 2020, y lo hizo mediante decreto ley ya que los presupuestos estaban prorrogados.



Sin embargo, el Congreso y el Senado habían rechazado extender en 2021 a diputados y senadores el incremento salarial pactado para los funcionarios, por lo que la decisión del Gobierno de aplicarlo a los ministros ya fue contestada por el PP, Vox y Ciudadanos.



Los tres partidos criticaron esta decisión en un contexto de crisis económica como la que atraviesa el país a causa del coronavirus. Los 'populares' tacharon de "vergüenza" esta subida salarial --"No se puede premiar al Gobierno en el peor momento, alegaron-- y ya avanzaron a Europa Press su decisión de corregir esa decisión con una enmienda a los Presupuestos.



EXCESIVO E INCOMPRENSIBLE



También Ciudadanos ha enmendado este martes las cuentas públicas para congelar el salario de los miembros del Gobierno al considerar "del todo excesivo e incomprensible" esta medida teniendo en cuenta cuál es la situación actual del país y la "presión" que la crisis económica está suponiendo para los trabajadores, autónomos y empresas.



Vox también denostó en su día este incremento salarial para Sánchez y sus ministros pero no ha presentado enmienda en este sentido a las cuentas públicas porque ha decidido no registrar ninguna al proyecto del Gobierno.



Teniendo en cuenta que la enmienda del PSOE y Unidas Podemos para congelar el salario de los miembros del Gobierno saldrá adelante, el presidente del Gobierno cobrará durante 2021 un total 84.845,16 euros en doce mensualidades sin pagas extra, 763,5 euros menos que lo que inicialmente habían presupuestado con el citado incremento del 0,9%



Del mismo modo, los cuatro vicepresidentes del Gobierno (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) se quedarán con sus actuales 79.746,24 euros anuales, mientras que los ministros percibirán 74.858,1 euros brutos a año.



La congelación salarial no se aplica, en cambio, a los restantes altos cargos del Gobierno. Así, en 2021 los secretarios de Estado pasarán a percibir 73.423,54 euros al año, los subsecretarios cobrarán 65.097 euros y los directores generales 55.660 euros, sumando el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico. Esos altos cargos sí perciben además pagas extraordinarias en junio y diciembre.