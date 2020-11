España.- PSOE mantendrá su apoyo al blindaje del catalán y se abre a seguir negociando los PGE con Bildu

29/09/2020 La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, durante su intevención en la rueda de prensa celebrada con motivo de la junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 29 de septiembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El PSOE ha dejado claro este martes que no retirará su apoyo a la enmienda pactada con Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) para eliminar en la futura Ley de Educación (LOMLOE) la referencia expresa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, y ha insistido en que seguirá negociando los Presupuestos Generales para 2021 con quienes deseen, incluyendo a Bildu.



Así lo ha señalado la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada por si habrá movimiento en cuanto a esa polémica enmienda, que supone una de las líneas rojas de Ciudadanos para negociar los Presupuestos, y por si hay o no acuerdo para que Bildu los respalde después de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo negase este lunes.



Sobre esto último, la dirigente socialista ha respondido que, de momento, "no hay acuerdo" con ninguna fuerza política pero que su partido está hablando con todos los partidos que han mostrado voluntad de acordar los Presupuestos y que será a partir de la presentación de las enmiendas este martes cuando con el Gobierno empiece con la negociación.



Lastra ha expresado su esperanza en que esa voluntad de entendimiento del Gobierno y de una "mayoría" de la Cámara acabe con unos Presupuestos Generales que son "más urgentes y necesarios que nunca".



"BIENVENIDOS SEAN TODOS LOS ACUERDOS"



"Bienvenidos sean todos los apoyos que permitan a este país avanzar", ha resumido la socialista asturiana, para añadir que es "obligación" del PSOE y del Gobierno que comparte con Unidas Podemos hablar con todos los grupos que han presentado enmiendas a los Presupuestos con intención de mejorarlos y que además hayan expresado su disposición a apoyarlos.



Preguntada sobre qué pide Bildu a cambio para respaldar las cuentas del Gobierno, Lastra ha señalado que tendrán que esperar a ver lo que piden en las enmiendas que presenten a los Presupuestos, cuyo plazo concluye a las dos del mediodía. "A partir de ahí empezaremos a negociar", ha dicho.



Por último, ante la pregunta de por qué la negociación con la izquierda abertzale cuyos votos podrían no ser necesarios teniendo en cuenta el amplio apoyo que recibió la semana pasada los Presupuestos, Lastra ha indicado que el PSOE pretende que éstos salgan adelante con "un respaldo importante" de la Cámara.