El Unicaja, a sentenciar el pase ante un rival mermado por la covid

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro (c). EFE/Daniel Pérez/Archivo

Málaga, 17 nov (EFE).- El Unicaja visita el miércoles al Buducnost VOLI Podgorica (19.00 horas) en la octava jornada de la Eurocopa, en la que el equipo español puede certificar con una victoria su pase al 'Top 16' a falta de dos jornadas para que concluya esta primera fase, y para ello se medirá con un rival, el montenegrino, mermado en su plantilla por la covid-19.

El partido no ha sido aplazado debido a que el Buducnost cuenta con más de siete jugadores para disputarlo, aunque semanas atrás tuvo que cancelar algunos encuentros, tanto de la Eurocopa como de la Liga de su país, al dar positivo varios integrantes de la plantilla.

El equipo malagueño acude a la cita como líder del grupo B, con cinco victorias en siete partidos, y la formación de Podgorica suma tres triunfos en cinco enfrentamientos, ya que tiene pendiente dos, pues no compite desde el pasado 28 de octubre precisamente por los problemas derivados de la pandemia de coronavirus.

Ambos equipos se han enfrentado históricamente en siete ocasiones, cinco en la Eurocopa y dos en la Euroliga, todas con triunfo andaluz, entre ellos el que tuvo lugar en la primera vuelta de la competición continental del presente curso.

Entonces, el Unicaja se impuso en el Palacio Martín Carpena por 91-87, un encuentro en el que brillaron el escolta Francis Alonso (21 puntos) y dos los aleros, el francés Axel Bouteille (17) y el polaco Adam Waczynski (15).

La formación montenegrina es el tercer mejor equipo del torneo en rebotes defensivos (27 por partido), así como el tercero que más tiros libres ha convertido (97, con el segundo mejor porcentaje de 81,51%), el séptimo con mejor porcentaje en tiros de 2 (55,85%) y el octavo en porcentaje de triples (37,50%).

En cuanto a jugadores, destacan el base Nikola Ivanovic (18,2 puntos y 3,6 asistencias), que es su principal referencia en ataque, seguido por el pívot estadounidense Willie Reed (12,8 puntos y 8 rebotes) y de un ex del Unicaja, el alero canadiense Melvin Ejim, que promedia 12,4 puntos por partido.