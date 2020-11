El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidirá sobre el Suiza-Ucrania

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Madrid, 17 nov (EFE).- La UEFA confirmó que su órgano de Control, Ética y Disciplina tomará una decisión sobre el partido Suiza-Ucrania de la Liga de Naciones, después de que las autoridades sanitarias suizas no hayan permitido su disputa al ordenar que la delegación ucraniana permanezca en cuarentena.

En un comunicado, la UEFA notificó que tras esta decisión Ucrania confirmó "que no tiene ningún otro equipo, ni jugadores seleccionables para jugar el partido ni hoy ni mañana"·

"El asunto se someterá ahora al Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, para que se tome una decisión de acuerdo con las normas especiales aplicables a los partidos de competición de las selecciones nacionales de la UEFA", señaló.

Esta normativa contempla que se declare perdedora del choque a la asociación nacional responsable de que el partido no se celebre o no se juegue en su totalidad, salvo que el órgano disciplinario concluya que ningún equipo es responsable de que se llegue a esta situación o que lo son los dos.

Suiza y Ucrania debían enfrentarse este martes en Lucerna (20.45h) dentro de la última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones A y se jugaban el descenso de categoría en la competición, en la que España y Alemania se enfrentan también este martes en La Cartuja de Sevilla por una plaza en la fase final dentro del mismo grupo.

Los resultados de los últimos controles COVID-19 hechos a Ucrania, que ya tuvo cinco bajas por la enfermedad en el partido que perdió contra Alemania el pasado fin de semana, han elevado la cifra de contagios a diez y el departamento de salud del cantón de Lucerna ha decidido que toda la delegación de la selección ucraniana guarde cuarentena y que el partido no se juegue.

"La UEFA quiere reforzar la importancia de que todos los equipos, jugadores, oficiales y todos los implicados respeten plenamente el Protocolo de Regreso al Juego de la UEFA y el marco normativo aplicable", agregó el organismo.