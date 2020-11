El epidemiólogo jefe de Estados Unidos critica la gestión "inconexa" de Trump

En la imagen, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. EFE/Kevin Dietsch/Archivo

Nueva York, 17 nov (EFE).- El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, criticó este martes en entrevista con el diario The New York Times la estrategia "inconexa", sin liderazgo por parte del Gobierno federal, ante la pandemia de la covid-19, y recomendó abordar la lucha contra la enfermedad de manera "uniforme", aunque evitó entrar en refriegas políticas.

"Necesitamos medidas de salud pública a las que todos se adhieran y no una inconexa en la que un estado dice una cosa y otro dice otra", apuntó Fauci en la entrevista.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984, también sugirió que es importante facilitar la transición entre la administración del presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden para que ambos equipos den continuidad a las estrategias de lucha contra la pandemia.

"He pasado por cinco transiciones y le puedo decir que las transiciones son extremadamente importantes para la continuidad sin fricciones de lo que sea que se esté haciendo. Necesitamos una transición a un equipo que lo haga de manera similar a como lo estamos haciendo", apuntó el epidemiólogo.

Biden criticó este lunes fuertemente a Trump por no permitir que vayan accediendo personas del nuevo equipo de gobierno, que debería tomar posesión en enero, a las agencias federales más importante y advirtió que "más personas morirán si no nos coordinamos".

Fauci pidió dejar de lado las rencillas políticas en lo que respecta a salud pública y advirtió que hasta que un 75 u 80 por ciento de los estadounidenses reciba las vacunas que se están desarrollando y que podrían recibir aprobación de emergencia en las próximas semanas o meses, habrá que seguir manteniendo medidas de distanciamiento social y llevar mascarilla.

"Tenemos que dejar los temas de salud pública fuera del terreno de la división política. Tenemos que hacer todo lo posible para unirnos como nación", aseguró Fauci, quien consideró que el país podría recuperar algo de normalidad si las vacunas consiguen aprobación y aceptación social hacia el otoño de 2021.

Por el momento, Estados Unidos, con más de 11 millones de infecciones acumuladas, está viendo un aumento de casos diarios a niveles récord y no registrados ni durante la primera oleada de la pandemia, mientras que los hospitales en el sur, centro-norte y medio oeste están al límite de capacidad.

Los gobernadores de Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin, donde las infecciones están disparadas, hicieron un llamado conjunto este martes en redes sociales, para que extremen las precauciones sanitarias durante el próximo feriado de Acción de Gracias.

Por su parte, Chicago y el Condado de Cook donde se asienta, exhortaron este martes a evitar las reuniones familiares y las visitas, para tratar de frenar los contagios de la covid.