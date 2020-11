El centrista Francisco Sagasti, nuevo presidente de Perú

Agrega felicitación de expresidente Martín Vizcarra ///Lima, 16 Nov 2020 (AFP) - El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido este lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de ciudadanos indignados a las calles.Sagasti, un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, fue elegido como nuevo presidente del Congreso y, según la Constitución, le corresponde asumir automáticamente la jefatura del Estado.Su investidura tendrá lugar el martes por la tarde en una sesión plenaria, según anunció él mismo. "¿Qué ofrecemos? lo que le falta a nuestro país en este momento, confianza. Confíen en nosotros, actuaremos de la manera que decimos", declaró Sagasti en un discurso tras su elección como jefe del Congreso."Además de la confianza, la empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía", agregó el nuevo mandatario, que lamentó la muerte de dos jóvenes el sábado en las masivas manifestaciones contra el anterior presidente, Manuel Merino."Hoy no es un día de celebración", dijo. "Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo. Y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación", añadió."Hay que tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", añadió Sagasti, quien vestía traje oscuro, mascarilla negra y corbata morada, el color de su partido.Miembro del centrista Partido Morado, Sagasti debe completar el actual periodo de gobierno, que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martin Vizcarra hace una semana y la renuncia de Merino, el domingo.El partido de este exacadémico y exfuncionario del Banco Mundial fue el único que votó en bloque contra la destitución de Vizcarra.Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 11 de abril de 2021.Sagasti era el único candidato en liza y obtuvo el apoyo de 97 de los 123 parlamentarios presentes. Veintiséis se opusieron a su elección y ninguno se abstuvo. Una primera votación para elegir al nuevo presidente había fracasado el domingo con la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como única candidata, quien apenas cosechó 42 sufragios. - "Responderá a expectativas" - Como nueva presidenta del Congreso fue elegida la izquierdista Mirtha Vásquez, lo que pone fin a la incertidumbre que existía en el país desde el domingo, al quedar sin titulares en los poderes ejecutivo y legislativo."Creo que Francisco Sagasti va a responder a las expectativas de la ciudadanía", dijo a la prensa la nueva jefa del Congreso."Agradezco a la población por todo el esfuerzo. Lamentamos la muerte de dos ciudadanos", dijo, recordando a los dos jóvenes que murieron el sábado durante protestas duramente reprimidas por la policía. "Esta generación de jóvenes nos han dado una lección para poder reconducir los destinos del Estado", agregó Vásquez.La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes congregados afuera del edificio del Congreso y por transeúntes y automovilistas en diversas zonas de Lima, observaron periodistas de la AFP.La crisis se cierra una semana después que el Congreso destituyera al popular Vizcarra por "incapacidad moral" y desatara la peor crisis política en dos décadas en el país, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la recesión económica."Felicito a Francisco Sagasti por su elección como presidente del Congreso. Solo una persona con principios democráticos podrá dar soporte a la difícil situación que vive el país", indicó en twitter Vizcarra.La elección de Sagasti es "el escenario ideal" para superar la crisis política porque fue "uno de los que votó en contra de la destitución de Vizcarra", dijo a la AFP José Carlos Ugaz, expresidente de la ONG Transparencia Internacional. - Investigación policial - Merino renunció cinco días después de haber asumido, tras las multitudinarias protestas en su contra en las que, además de los dos fallecidos, hubo un centenar de heridos.En muros del centro de Lima y en el parque de Miraflores se levantaron unas especies de altares en memoria de los dos muertos en las protestas del sábado: Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, a quienes los activistas peruanos llaman ahora "héroes".La Fiscalía abrió este lunes una investigación preliminar contra Merino por la muerte de ambos manifestantes aparentemente a manos de la policía, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.Esta causa por "abuso de autoridad y homicidio doloso" va dirigida también contra su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, dijo Ávalos, quien prometió que esos hechos "no quedarán impunes".El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el lunes estar "profundamente perturbado" por la represión policial de manifestantes en Perú. La ONU anunció, además, el envío de una misión al país para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos. - Fallo del Tribunal - Este lunes se debe conocer un fallo del Tribunal Constitucional sobre un recurso solicitado por Vizcarra cuando aún era presidente y enfrentaba una primera moción de destitución, de la que salió airoso el 18 de septiembre.En esa ocasión Vizcarra solicitó que la alta corte definiera los alcances de la "incapacidad moral" de un presidente, pues la carta magna peruana no los define.Se desconocen las implicaciones que puede tener este fallo dos meses después de ser solicitado y cuando Vizcarra ya fue removido del poder por un caso de presunta corrupción. fj/cm -------------------------------------------------------------

